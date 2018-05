¿Imaginas que al 60% de trabajadores les denegaran el paro? En autónomos ocurre

El PSOE denuncia que seis de cada diez autónomos que cotizan por cese de actividad no lo cobran. Los socialistas apuntan que únicamente un 43% de de los trabajadores por cuenta propia cobran el cese de actividad.

El partido advierte que los autónomos que quieran cotizar por cese de actividad deben cumplir con unos “estrictos” requisitos que deben acreditar para poder acceder a la cotización por cese.

La portavoz laboral del PSOE en el Congreso, Rocío de Frutos, ha denunciado la "discrecionalidad" por parte de la Administración a la hora de conceder este tipo de ayudas a los trabajadores autónomos.

Prestación desde 2010

La prestación por cese de actividad está operativa desde el año 2010. Dicha prestación permite a los trabajadores por cuenta propia que una vez hayan concluido su actividad, accedan a una ayuda económica. Esta ayuda es un derecho que tienen reconocido este tipo de trabajadores por su situación de desempleo en caso de que previamente hayan cotizado por este concepto.

Acreditar correctamente el cese

Entre los requisitos que debe cumplir el trabajador autónomo destaca el acreditar correctamente el cese por actividad. En caso de que no acredite correctamente el cese de actividad, la Administración no le proporcionará al autónomo la prestación. El PSOE alerta de que esta situación está detrás de que al 85% de los profesionales no se les conceda el paro.

La socialista se ha mostrado interesada en conocer cuántas denegaciones se han producido al no tener cubierto el trabajador autónomo el periodo mínimo de cotización de 12 meses seguidos. O, en caso de no haber acreditado correctamente el cese y por no estar al corriente en el pago de las cuotas sociales.

Andalucía, Madrid y Cataluña

Por comunidades autónomas, las que más solicitudes registraron fueron Andalucía, con 981, la Comunidad de Madrid, con 673, Cataluña , con 394, Galicia, con 360 y la Comunidad Valenciana, con 427. De ellas, las que más denegaciones concentraron fueron Andalucía, con 408, la Comunidad de Madrid, con 305 y la Comunidad Valenciana, con 226.