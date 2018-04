Santander reconoce que ha perdido a grandes clientes de Popular

El consejero delegado también ha explicado que subir los salarios en España es "una propuesta interesante" siempre que las empresas puedan hacerlo y ello no ponga en peligro la productividad de cada compañía.

No obstante, a renglón seguido, ha advertido de que las subidas salariales no han sido "escasas" únicamente en España en estos últimos años, donde la tasa de paro sigue siendo alta, sino que también lo han sido en países con pleno empleo. Aún así, el número dos del Santander cree que podría haber llegado el momento de elevar los sueldos, pero ha pedido "no forzar" las subidas de forma artificial, sino llevarlas a cabo en función de la productividad de cada empresa.

Durante la rueda de prensa de resultados y preguntado sobre las horas extras que el sindicato UGT ha denunciado que se hacen por parte de los trabajadores de banca, el ejecutivo del Santander ha defendido que esa práctica no está en la estrategia de la entidad. Es más, ha destacado que el grupo impulsa desde hace dos años nuevas formas de trabajar con el objetivo de alcanzar una mayor conciliación.