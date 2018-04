El PNV da un paso atrás y rechaza presentar una enmienda a la totalidad al Presupuesto

EFE

Este viernes acaba el plazo para que los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados presenten enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos de 2018. Hacienda no cuenta hoy con los apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas. Y la próxima semana se celebra el debate de totalidad, donde el texto podría ser devuelto al Gobierno. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pidió ayer un esfuerzo a todos los partidos para aprobar unas cuentas que incluyen un aumento de la inversión. Lo dijo durante la visita que realizó en Albacete, con motivo de las obras de la autovía A-32.

El presidente del Gobierno recibió ayer un capote desde el PNV. Los nacionalistas vascos decidieron no presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos. Conceden así una oportunidad al Ejecutivo de avanzar en la tramitación parlamentaria, pese a que recalcaron su oposición a la intervención de Cataluña a través de la aplicación del artículo 155. La dirección del PNV advirtió de que no puede interpretarse la no presentación de la enmienda como un "cheque en blanco" al Gobierno del PP. Así, apuntó que pretende "conceder una oportunidad a la apertura de un nuevo tiempo de diálogo político en el Estado español y en Cataluña, así como a la restauración de un Govern legítimo".

Aunque ayer todas las miradas estaban en los cinco diputados del PNV, otros grupos minoritarios, cuyo apoyo parecía garantizado, levantaron la voz. Foro, que se presentó en Asturias en coalición con el PP, ha puesto en jaque el proyecto de Presupuestos al presentar una enmienda a la totalidad. Con la enmienda anunciada por Foro Asturias porque los Presupuestos incumplen el acuerdo de legislatura firmado con el PP tras las últimas elecciones generales, estas cuentas serían devueltas y finalizarían su tramitación parlamentaria la próxima semana.

Además, el presidente de UPN, Javier Esparza, defendió ayer que los dos diputados de su partido en el Congreso "valen lo mismo" que los cinco que tiene el PNV a efectos de que el Gobierno saque adelante los Presupuestos del Estado y aseguró que el apoyo de los navarros al proyecto no está, de momento, asegurado.

"Ni PP ni Ciudadanos cuentan hoy con UPN para apoyar los Presupuestos, que se pliegan al nacionalismo vasco y desprecian a Navarra", aseguró Esparza, en las que señaló, entre otros datos, que mientras las inversiones para Euskadi previstas en las cuentas públicas suben el 30%, las de Navarra bajan en esa misma proporción.

Está previsto que presenten enmiendas a la totalidad PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCat, Compromís, Foro Asturias y EH Bildu. Hasta ahora, las cuentas del Gobierno pasaban por sumar los cinco diputados del PNV a los 134 del PP, 32 de Ciudadanos, dos de UPN y uno de Coalición Canaria y Foro. El cambio de postura de UPN y Foro ha trastocado los cálculos del Gobierno, que confía en encauzar la situación.