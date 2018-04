Amazon reta a Google en el hogar inteligente con la compra de Ring

Amazon acelera en el negocio del hogar inteligente. El gigante del ecommerce cerró ayer la compra de Ring, un reconocido fabricante de timbres inteligentes con cámara incorporada y otras cámaras de seguridad para domicilios por 1.000 millones de dólares (812 millones de euros). La adquisición da a la compañía una clara ventaja sobre su rival Google en el lucrativo mercado de seguridad para el hogar, según los analistas.

Ring es la segunda mayor adquisición de Amazon hasta la fecha, tras la compra de los supermercados Whole Foods Market por 13.700 millones de dólares en junio de 2017. Su rival, Google, había adquirido en 2014 Nest, un fabricante de dispositivos para el hogar como termostatos, alarmas de humos o timbres inteligentes, por 3.200 millones de dólares.

El movimiento de Amazon supone también un desafío para las empresas de seguridad, como Securitas Direct y Prosegur en España, pues recientemente Ring lanzó un sistema inalámbrico de seguridad para el hogar con teclados, sensores y detectores de movimiento. “Nuestra misión es reducir los robos en los vecindarios, y junto a Amazon lograremos escalar el negocio conectando a más usuarios a nivel mundial y haciendo que nuestros sistemas de seguridad sean más asequibles”, dijo Jamie Siminoff, CEO de Ring.

Timbre inteligente con cámara de Ring.

No eran solo palabras. Tras la compra, Amazon ya ha rebajado el precio del timbre de Ring de 199 a 99 euros, y el mercado espera más acciones de este tipo conociendo la política de Amazon, que no le importa vender productos más baratos y ganar más dinero después mediante ventas y servicios adicionales. El timbre de Google (Nest Hello), con cámara, micrófono, sensores e inteligencia artificial, cuesta 229 dólares (185 euros).

Ambas firmas presumieron de que con el Ring Video Doorbell (así se llama el timbre) se ha logrado reducir en un 55% los robos a domicilios en un barrio de Los Ángeles, según un programa piloto hecho por la policía local, y ello instalándolo solo en el 10% de los hogares.

La compra de Ring es el último movimiento de Amazon para ser un líder del hogar inteligente. La compañía ya lidera el mercado de altavoces inteligentes para el hogar con Echo y su asistente virtual Alexa (un territorio donde Google le da la batalla con Google Home) y cuenta con otros productos y servicios para el hogar como una cámara de seguridad que funciona con su servicio de entrega a domicilio.Igualmente adquirió el pasado diciembre otra empresa, Blink, especializada en alarmas inalámbricas para el hogar, como las cámaras de seguridad conectadas.

Es evidente que Amazon ve en Ring una pieza clave para fortalecer el ecosistema que está construyendo con su asistente de voz. Así, una nueva funcionalidad de Alexa que permitirá al usuario utilizar la voz para ver las transmisiones de la cámara de Ring directamente desde el Echo Show (su altavoz con pantalla) y Fire TV.

La multinacional aclaró que Ring, Bling y Cloud Cam (la marca propia de cámaras de Amazon) continuarán operando bajos sus respectivas marcas.