El 'boom' de las criptomonedas llega a las universidades españolas

¿Cómo crear valor de la nada? Muy simple: se puede lanzar un token, una unidad de valor en blockchain similar al bitcóin. El profesor de IE Asier Arranz realizó la semana pasada un experimento entre 170 alumnos y entregó 10.000 tokens a cada uno. En principio, los tokens no tienen un objetivo específico: “Ellos pueden hacer un proyecto y utilizarlo como moneda o pueden no hacer nada”, explica el profesor.

Una vez distribuidos los tokens, Arranz le dijo a los alumnos que quería comprárselos. A 5 euros, ninguno estuvo dispuesto a vender el 10% de sus tokens; a 10 euros, tampoco. Cuando la oferta llegó a 38 euros, apareció el primer vendedor. Si 1.000 tokens cuestan al menos 38 euros, y hay 1.700.000 en el mercado, entonces el conjunto de los tokens vale como mínimo 64.600 euros.

Arranz explica que se trata de un claro ejemplo de creación de valor desde la nada, que además permite a los alumnos entender qué es una criptomoneda, cuál es la diferencia con un token y familiarizarse con el surgimiento de un nuevo tipo de economía. La pelota queda ahora en el tejado de los alumnos, que tienen una motivación para lanzarse a emprender.

No es el primer proyecto que realiza el IE con criptomonedas, pero sí es el que más interés ha despertado entre los estudiantes. En 2014, el profesor Kiron Ravindran, decano asociado del Máster en Management, intentó un experimento que terminó en un fiasco. “Los alumnos estaban tan aburridos con el proyecto que preguntaban por qué tenían que participar, no entendían el valor”, dice Ravindran. Desde entonces, el panorama ha cambiado por completo: “Veo claramente que hay un crecimiento del interés por las criptomonedas. Ahora, son ellos los que preguntan por qué no hacemos más”.