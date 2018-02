El nuevo todoterreno urbano de Seat se comercializará con el nombre de Tarraco

Tarraco será el nombre del nuevo SUV (todoterreno urbano) de grandes dimensiones que Seat lanzará a finales de año, han confirmado a Efe fuentes sindicales.



Tarraco se ha impuesto así a los otros finalistas, Alborán, Aranda y Avila, en una votación popular que ha organizado la marca para escoger el nombre del nuevo SUV, como ha adelantado la revista de motor alemana Auto Motor und Sport.



El nuevo Seat llevará por primera vez un nombre elegido por votación popular tras un concurso en el que han participado miles de personas y cuyas votaciones acabaron el pasado mes de septiembre.



La automovilística, filial del grupo Volkswagen, no ha querido confirmar el nombre del nuevo SUV y ha dicho que se dará a conocer próximamente.



La empresa, con sede en Martorell (Barcelona), tenía previsto dar a conocer el nombre del nuevo vehículo no más tarde del pasado 15 de octubre, pero decidió posponer la fecha por considerar que no era el mejor momento dada la tensión política en Cataluña por el desafío independentista.



El nuevo SUV de Seat esta previsto que empiece a comercializase a finales de este año.