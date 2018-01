Guindos asegura que España ha iniciado el año con una inercia de crecimiento de alrededor del 3%

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, cree que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ratificará este martes el crecimiento del 3,1 % de la economía española en el cuarto trimestre de 2017 y ha señalado que este año ha arrancado "con una inercia muy similar".

En declaraciones a los medios antes de intervenir en la inauguración de la sede del Consejo General de Economistas, De Guindos ha destacado que 2017 sería así el tercer año con crecimiento por encima del 3 % y que 2018 ha empezado con una "inercia de crecimiento muy similar en ese entorno del 3 %".

En su posterior discurso durante el acto, De Guindos ha subrayado que España tiene "los mimbres para hacer el cesto del crecimiento" en los próximos años con el PIB creciendo a un ritmo del 2,5 % y recuperando los 20 millones de ocupados.

"Están puestas las bases (...) lo más importante es no cometer errores", ha apuntado.

Entre esos "errores", ha añadido, estaría dar marcha atrás a la reforma laboral, no acabar la privatización de Bankia o no seguir avanzando en la reducción del déficit público.

Sobre la situación política, ha afirmado que el "mayor peligro" es lo ocurrido en Cataluña por el proceso independentista aunque ha añadido que la preocupación entre la comunidad económica se ha reducido "de forma notable".

De Guindos ha confiado en que se forme un Gobierno en la Generalitat que no esté sujeto a temas judiciales y que lleva a la "normalización completa" para que Cataluña vuelva a crecer como lo estaba haciendo. También ha confiado en el que el resto de agencias de calificación sigan la "senda" de Fitch y eleven la nota de España.

España, ha concluido, puede tener un periodo dilatado de crecimiento y creación de empleo. Y sobre el puesto en el BCE, ha insistido en que hay de plazo para presentar candidatura hasta el 7 de febrero y se ha mostrado convencido de que el puesto será para España.

En paralelo el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha advertido de que las criptomonedas no suponen "una inversión razonable" para los ahorradores por su valor "altamente especulativo", por lo que llama a tener "muchísimo cuidado" con este tipo de inversión.

Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración de la nueva sede del Consejo General de Economistas en Madrid, en la que ha advertido de los riesgos de invertir en criptodivisas como el bitcóin.

En opinión del ministro, las criptodivisas "no se pueden considerar monedas", ya que no son unidad de pago, ni depósito de valor ni unidad de cuenta. "Se trata de un valor altamente especulativo que lleva a vaivenes que no se justifican en función de fundamentales, y por lo tanto creo que no es un activo que se deba recomendar como activo de inversión", ha señalado.

En este sentido, ha apelado a quien decide invertir en estos criptovalores a que tenga "muchísimo cuidado", ya que son valores "completamente desregulados" sin supervisión por parte de las entidades de regulación financiera a nivel global.

Según ha explicado, es necesaria una regulación global común para las criptomonedas, en un contexto en el que se está produciendo "una proliferación muy importante" de este tipo de valores que no tienen "ningún tipo de fundamento ni validez desde el punto de vista de la racionalidad económica" y que, por su elevada volatilidad, pueden llevar a situaciones de burbuja.