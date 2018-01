La prima de riesgo y la Bolsa bajan con el euro al alza; ¿qué descuenta el mercado?

Virginia Gómez

La CNMV lanza una advertencia sobre seis chiringuitos financieros

El organismo supervisor advierte hoy sobre seis sociedades que no figuran en el registro de la Comisión y, por tanto, no tienen autorización para prestar servicios de inversión. Estos son los nombres de dichas sociedades: Hit Broking PLC (Golden Investments) cuya dirección web es www.hitbroking.com; Trading Ganador / Trading Ganadores con la dirección http://cort.as/-0vJ0 International Markets Life LTD, con la dirección http://www.imarketslive.com.

Además lanza avisos referentes a Questra World Global (hhtp://questraworld.es; Five Winds Asset Managament (https://fivewindsam.com y Qw Lianora Swiss Consulting SA (https://lianoraswiss.com.