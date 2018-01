Por qué HSBC, Goldman Sachs y Société pueden perder dinero con la opa a Axiare

¿Qué incentivos pueden encontrar los pesos pesados de las finanzas para sumarse a la opa de Axiare cuando las acciones son más caras que lo ofertado por Colonial y una mejora de la puja parece disiparse? ¿Se exponen grandes bancos como HSBC, Société Générale o Goldman Sachs a pérdidas si Juan José Brugera, presidente de Colonial, no mejora la oferta? Estos tres grandes bancos han sido los últimos en adquirir títulos de la socimi. Y lo han hecho en el punto en el que estas acciones estaban más caras desde que salió a Bolsa en 2014, a 18,55 euros.

La cuestión está en que la oferta de Colonial, 18,36 euros por título, es inferior a este nivel. Es decir, si la inmobiliaria del Ibex no mejora la oferta y estas tres entidades la aceptan, se exponen a pérdidas de hasta un 1%. Y si no lo hacen y la oferta no triunfa, corren el riesgo de que la acción corrija después lo avanzado en los últimos meses. Los títulos se intercambiaban antes de la opa por 16 euros, un 18% por debajo de máximos.

Pero aún caben sorpresas. Los movimientos de estos tres bancos pueden responder a que el mercado cotiza una mejora de la oferta de Colonial o bien la entrada de un tapado. Eso sí, el tiempo apremia. La ley de opas establece que el periodo para presentar una contraopa expira el día 26. Y el 29 finaliza el periodo de aceptación. El mercado conocerá entonces si el intento de Colonial por hacerse con la socimi ha triunfado.

Otra opción es que no hayan sido estos bancos los que hayan adquirido directamente las participaciones en la inmobiliaria y actúen de forma interpuesta. Es decir, que hayan sido sus clientes los que adquiriesen los títulos de Axiare pero lo hayan hecho a través de esas entidades. Y optan porque su nombre no aparezca como accionista de referencia.

El desembarco de estos bancos puede también facilitar a Colonial cerrar la primera fusión entre las socimis españolas. Esta compañía (que actualmente tiene el 28,79% de Axiare), el consejero delegado, Luis Alfonso López de Herrera-Oria, con el 1,8% y el 1,1% en autocartera han dicho que aceptarán la oferta. Suman un 31% de los títulos, pero para que la compra triunfe debe superar el 30% de aceptaciones. Si Colonial consigue atraer a estos grandes de las finanzas, el porcentaje de síes se quedaría al borde de ese umbral, en el 45,52%, según los registros de la CNMV.

De este trío, la posición más abultada es la de HSBC. El banco suizo, novel hasta el 9 de enero en el capital de Axiare, acaba de aflorar un 6,97%. Le sigue Goldman Sachs con el 5,56%. Esta entidad norteamericana se ha reforzado en el capital de Axiare. Declaró en 2015 haber superado el 3% de la compañía y tras el anuncio de la opa alcanzó el 3,22%. También Société Générale es un viejo conocido de Axiare puesto que llegó a contar con un 3,8% en 2015 que después redujo al entorno del 0,1%. Y ahora controla el 1,28%.

Según el precio al que Axiare cerró ayer, a 18,38 euros, las posiciones de estos tres bancos sobre el capital de la compañía alcanzan los 200 millones de euros. De ellos, unos 150 corresponden a inversiones realizadas la semana pasada.

Tras los máximos de inicios de año, la acción de Axiare ha tendido a regularse y ahora cotiza tan solo dos céntimos por encima de la oferta de Colonial. El volumen negociado también ha decaído, tras registrar un fuerte repunte a inicios del año.