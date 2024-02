Nuevos problemas con el Tesla Cybertruck: su carrocería se está oxidando

El lanzamiento del Tesla Cybertruck está siendo un verdadero dolor de cabeza para Elon Musk. Su ansiada camioneta eléctrica, un vehículo que quiere desbancar al Ford F-150 Lightning de su gran rival, ha sufrido innumerables retrasos hasta que en noviembre del año pasado llegó al mercado.

Además, poco después descubrimos que su autonomía no cumplía con las expectativas. Y, si no fuera suficiente, el Tesla Cybertruck tiene fallos de diseño que, por un lado te puede rebanar un dedo, y por otro tenemos las ruedas afectadas por el cubrellantas.

Ahora, un nuevo informe deja claro que el acero inoxidable de la camioneta eléctrica no cumple con lo prometido. O esto es lo que se desprende del incendio que hay en el foro de Cybertruck Owners Club, y que hay todo tipo de hilos hablando de un problema de óxido en la carrocería del Tesla Cybertruck.

La carrocería del Tesla Cybertruck sufre problemas de corrosión

Uno de los puntos más característicos del Tesla Cybertruck tiene que ver con su diseño y acabados. Con un aspecto futurista y al más puro estilo Mad Max, esta camioneta eléctrica sorprende por su acero inoxidable sin ningún tipo de pintura.

Un elemento muy atractivo visualmente, y que cuenta con una capa de protección para evitar el óxido. El problema es que esta capa no está funcionando como debería. Tal y como informan en los foros de Cybertrucks Owner Club, algunos usuarios están sufriendo problemas de corrosión tras pocos días de uso.

Hablamos de propietarios de un Tesla Cybertruck que han dejado su coche a la intemperie y han aparecido problemas. Por ejemplo, el usuario Raxar indica que “recogí mi Tesla Cybertruck en Dublín (California) y llovía a cántaros. Conduje mi vehículo hasta Sacramento y hay un montón de pequeñas motas anaranjadas y algunas manchas de agua. Los puntos naranjas son muy pequeños, pero evidentes. Claro que todavía no he lavado el coche, pero solo han pasado dos días bajo la lluvia”. No pinta muy bien.

Además, no es el único caso, ya que otros propietarios han comentado una situación semejante. Lo más curioso, es que otro usuario indica la misma situación y, tras hablar con el servicio técnico de Tesla, indican que tienen un procedimiento sobre cómo arreglarlo, pero no tienen las herramientas necesarias para ello. ¿La solución? Esperar a que lleguen al servicio de reparación para que arreglen el problema. Así que, si tienes un Tesla Cybertruck y ves que aparecen rastros de corrosión, que sepas que no estás solo.