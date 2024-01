Nueva polémica con el Tesla Cybertruck: su capó puede cortarte un dedo sin problemas

El lanzamiento del Tesla Cybertruck se le está atragantando a Elon Musk. La esperada camioneta eléctrica ya está aquí, pero su precio es superior al esperado. Además, se han encontrado problemas de autonomía, donde este vehículo no cumple con las expectativas. Y encima, sus tiempos de carga son más lentos de lo esperado.

Un conjunto de problemas que ha lastrado la puesta en escena de este esperado vehículo eléctrico. La primera camioneta Tesla está dando mucho de qué hablar, y nos tememos que no van a cesar las críticas.

¿La última polémica en torno a este coche eléctrico? Pues que puede actuar como una guillotina y cortarte un dedo. Y mucho nos tememos que no es una broma.

Si tienes un Tesla Cybertruck, mejor que controles los dedos

Como podrás comprobar más adelante, el Tesla Cybertruck no ha pasado el test de la zanahoria. Hablamos de una prueba que verifica si un coche cuenta con las suficientes medidas de seguridad para evitar cortes o amputaciones de dedos en determinadas áreas. Y la camioneta eléctrica de Tesla no aprueba precisamente.

Un sistema que evalúa la seguridad en marcos de puertas, maletero y capó, donde la mayoría de vehículos cuentan con gomas que protegen al usuario ante posibles cortes o amputaciones. Pero igual que pasa con otras camionetas eléctricas, como la aclamada Ford F-150, el Tesla Cybertruck no pasa la prueba en absoluto. En el vídeo que acompaña estas líneas un usuario prueba a poner una zanahoria en la zona del capó para ver si se cierra por completo o detecta su presencia. Mucho nos tememos que la parte por completo.

Además, si haces una búsqueda rápida por Internet verás que hay todo tipo de vídeos donde el Tesla Cybertruck no pasa la prueba de la zanahoria. ¿La razón? Esta camioneta eléctrica no tiene sensores que paren el proceso automático de cierre en el caso de detectar un objeto.

De esta manera, queda claro que no es precisamente seguro abrir o cerrar el maletero o capó de este vehículo. Y la razón son sus afilados acabados en acero inoxidable. Recordemos que el Tesla Cybertruck no se va a vender en España, pero en el caso de que seas un propietario de esta camioneta eléctrica, más vale que seas prevenido y controles que nadie ponga los dedos donde no debe, porque os podéis llevar un buen susto a costa de la falta de sensores de seguridad en las puertas del Cybertruck.