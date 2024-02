Competencias en los equipos de trabajo de las pymes del comercio minorista

El último Observatorio de Competitividad Empresarial elaborado por la Cámara de Comercio de España revela que una gran mayoría de las pymes dedicadas al comercio minorista se sienten confiadas en las habilidades de sus empleados para satisfacer las demandas del negocio. Sin embargo, un análisis más detallado revela que hay áreas específicas donde las empresas perciben margen de mejora entre su personal.

Según el estudio, el 80% de las empresas en el sector minorista afirman que sus empleados poseen las competencias necesarias. Sin embargo, el 20% detecta deficiencias, especialmente en áreas clave como la digitalización, mencionada por el 37,8% de las empresas encuestadas. Otras áreas de mejora incluyen la capacidad comercial y de marketing (28,3%), conocimiento de idiomas extranjeros (22,8%), conocimientos técnicos-profesionales (20,8%), habilidades personales (17%), conocimiento del funcionamiento empresarial (8%) y comunicación oral y escrita (5%).

Un aspecto destacado es la educación de los empleados, donde el 32,9% de las empresas con 0 a 9 empleados informan que su personal ha completado hasta la educación básica. La formación profesional (23,6%) y los estudios de bachillerato (20,8%) también son comunes. Mientras que el 22,8% tiene empleados con estudios universitarios.

Las empresas con 10 a 49 empleados muestran que el 37,2% de su plantilla tiene hasta educación básica, y el 20,1% ha finalizado algún tipo de formación universitaria. En las empresas de 50 empleados o más, el 33,5% ha terminado hasta la formación básica, pero cuentan con la mayor proporción de empleados con estudios universitarios (25,8%).

En cuanto a la percepción de las empresas sobre las competencias de sus empleados, el 75% de las empresas más pequeñas (menos de 10 empleados) creen que sus trabajadores tienen las competencias necesarias. Este porcentaje aumenta al 89,7% en empresas de 10 a 49 trabajadores y al 83,3% en empresas de 50 empleados o más.

Fondos Next Generation EU para el comercio minorista

Prevalece el desconocimiento de las pymes del comercio minorista. El 62,5% de las pymes del sector comercio minorista afirman no estar al tanto de la parte de los fondos Next Generation EU destinados a actividades relacionadas con su sector, según los resultados recopilados por el Observatorio de Competitividad Empresarial.

Este desconocimiento se traduce en una brecha significativa, ya que solo el 37,5% de las empresas de esta rama están informadas.

A pesar de la relevancia de estos fondos, el 67% de las compañías del sector no tiene planeado solicitar este tipo de ayudas para la mejora de sus negocios. Solo el 12% ya las ha solicitado, mientras que el 21% restante planea hacerlo en el futuro, pero aún no ha dado el paso. Esto significa que sólo alrededor del 33% de las empresas del sector podrían llegar a solicitar estas ayudas, y hasta el momento, solo alrededor de 1 de cada 10 empresas ya ha iniciado este proceso.

El análisis también revela disparidades significativas entre empresas de diferentes tamaños. El 69,4% de las empresas de 50 empleados o más no conocen qué parte de los fondos Next Generation EU se destinarán al sector comercio. Este porcentaje disminuye en función del tamaño de las empresas, pero aún el 50,9% de las empresas de 10 a 49 empleados y el 66,9% de las empresas de 9 empleados o menos carecen de esta información.

Además, el 78,6% de las empresas más pequeñas (0 a 9 empleados) no planea solicitar los fondos Next Generation de la Unión Europea, marcando el porcentaje más alto entre los distintos tipos de empresa. En comparación, el 45,7% de las empresas de 10 a 49 empleados y el 55,6% de las empresas de 50 y más empleados también indican que no buscarán estas ayudas.