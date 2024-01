LG anuncia el primer televisor con panel OLED que es inalámbrico y... ¡transparente!

La compañía LG ha anunciado una de sus grandes novedades para sorprender en la feria CES 2024. Nos referimos al anuncio de la llegada del televisor SIGNATURE OLED T. Te contamos qué tiene de interesante y diferencial este modelo que era muy esperado.

Para empezar, hablamos del primer televisor OLED transparente e inalámbrico del mundo. Este dispositivo supone un paso adelante muy importante en la industria televisiva al combinar un panel como el mencionado -con resolución 4K transparente- con la avanzada tecnología de transmisión inalámbrica de vídeo y audio de LG.

Con 77 pulgadas de tamaño, el nuevo modelo anunciado por la compañía coreana se fusiona elegantemente con el entorno cuando está apagado, eliminando los tradicionales paneles negros que no siempre armonizan con la decoración del hogar. La invisibilidad del televisor cuando está apagado crea una sensación de amplitud en cualquier espacio, redefiniendo la relación entre tecnología y diseño interior.

LG

Zero Connect: libertad casi total para este modelo

El nuevo LG OLED transparente introduce, además, la revolucionaria tecnología Zero Connect, permitiendo a los usuarios colocar el televisor en cualquier lugar del hogar sin la molestia de cables visibles. La caja Zero Connect transmite señales inalámbricas de vídeo y audio, ofreciendo una calidad de imagen 4K y un sonido nítido sin interrupciones. Esto no solo brinda una flexibilidad excepcional para organizar el espacio, sino que también permite una recepción de señal desde diversos ángulos, eliminando la necesidad de posicionar la caja cerca del televisor.

Por otro lado, la estética del LG SIGNATURE OLED T también es destacable. La pantalla transparente y la ausencia de cables lo convierten en un objeto de deseo para los amantes del diseño diferencial. Gracias a su estructura modular, puede ubicarse como separador en una habitación, junto a un ventanal sin obstrucciones, o montarse en la pared como cualquier otro televisor.

LG

Mejoras adicionales de este televisor de LG

El LG OLED T, con su capacidad de visualización transparente y opaca, abre nuevas posibilidades de entretenimiento. La función Always-On-Displays (AOD) convierte la pantalla en un lienzo digital transparente donde obras de arte, vídeos o fotos parecen flotar en el aire, fusionándose con el entorno. Alternativamente, la pantalla puede permanecer encendida con la T-Bar, mostrando una pantalla totalmente transparente, salvo en la parte inferior, donde aparecen alertas de noticias, información meteorológica actualizada o el título de la canción reproduciéndose.

Finalmente, hay que indicar que el nuevo LG SIGNATURE OLED T no solo es un hito tecnológico, sino también un claro avance en el apartado visual que redefine la calidad de imagen y rendimiento de los televisores de alta gama. Equipado con el potente procesador α (Alpha) 11 AI, este televisor ha sido galardonado con cinco premios a la innovación en CES 2024, incluido el codiciado Premio a la Mejor Innovación. La combinación de diseño, calidad de imagen y tecnología inalámbrica hacen de este televisor una opción revolucionaria. Por el momento, no se conoce la fecha concreta de llegada al mercado ni el precio que tendrá esta Smart TV en cada región en la que se ponga a la venta (donde, seguro, no faltará España).