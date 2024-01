Apple necesita acelerar en su apuesta por la IA, esto es lo que está preparando

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un campo de batalla crucial, y es una evidencia que Apple se encuentra frente al desafío de no quedarse rezagada en la carrera que existe en la actualidad por este mercado. Aunque históricamente líder en diversas áreas, la compañía de Cupertino, según expertos como Mark Gurman de Bloomberg, se encuentra actualmente rezagada en comparación con sus competidores. Pero esto es algo que todo apunta que se quiere cambiar.

Gurman, en su último boletín Power On, indica que Apple se encuentra "muy por detrás" para describir la posición de la firma de la manzana mordida en el ámbito de la inteligencia artificial. Asegura, además, que los mayores desafíos de Apple en 2024 no estarán centrados en el iPhone ni en el Vision Pro -siendo este último un producto de nicho con un precio elevado que no lo convertirá en un superventas global de inmediato-, sino en todo lo que tiene que ver con la IA.

Es por este motivo que existe un sentimiento por parte de muchos respecto a que Apple tenga una gran ausencia en este mercado, dado que casi dos años han pasado desde que ChatGPT capturó la atención de miles de millones de personas, casi un año después de que Amazon anunciara su servicio Alexa renovado y potenciado por la IA, y aproximadamente un año y medio después de que Microsoft y Google presentarán sus nuevos servicios relacionados con la inteligencia artificial.

IA Bing

Posible pérdida de liderazgo por parte de Apple

En el complejo mercado digital que existe en la actualidad, Apple es, sin duda, un líder… pero no uno convencional debido a que durante mucho tiempo no le ha importado a la compañía ir por detrás (un ejemplo es que aún no hemos visto un teléfono o una tableta plegable de Apple). La filosofía detrás de la paciencia de Cupertino parece ser "aprender de los errores de los demás, como Samsung y Google". De esta forma, cuando llegue el momento adecuado y se tengan los conocimientos, Apple ingresará sin duda al ámbito de los dispositivos plegables. Está por ver que esto le sirva en la inteligencia artificial.

En comparación con Samsung y Google, actualmente Apple tiene un largo camino por recorrer en cuanto a capacidades de inteligencia artificial. Aunque algunos usuarios pueden no darle importancia a la IA en sus dispositivos, en el mundo empresarial no está permitido que la competencia ofrezca algo que tú no tengas. Es así de sencillo.

Es más, se espera que Samsung revele la línea Galaxy S24 en un evento llamado 'Galaxy AI', lo que deja muy claro el foco que hará la compañía coreana en sus nuevos terminales de referencia.

IA Bing

Los planes que puede tener Apple

Resulta evidente que Apple tiene que ponerse al día. Por lo tanto, se cree que la firma está considerando agregar funciones como autoresumen y autocompletado a sus aplicaciones principales y software de productividad -como Pages y Keynote-. También estaba trabajando para incorporar IA en servicios como Apple Music, donde la compañía desea utilizar la tecnología para automatizar la creación de listas de reproducción. Incluso, se planea una gran revisión para su asistente digital Siri.

Estos cambios se esperan en iOS 18, y el trabajo subyacente se está realizando en un gran modelo de lenguaje denominado Ajax internamente, que la empresa ha estado probando desde principios del año pasado. Además, para los desarrolladores se lanzará una nueva versión de Xcode y otras herramientas de desarrollo que utilizarán IA para la finalización de código.

Eso sí, todo esto, según los datos del informe de Bloomberg, llevará al menos hasta 2025 para que Apple consiga escalar completamente. Capacidad tiene la compañía para ello (tanto por medio humanos como económicos), pero está por ver que pulse la tecla adecuada. En esta ocasión, si falla puede ser un importante problema para mantener su liderazgo en el mercado.