Se filtra parte del código de iOS 18 y habrá sorpresas en los iPhone 16

Mientras las actualizaciones de iOS 17 continúan desplegándose periódicamente, el trabajo para lanzar iOS 18 está en pleno desarrollo -se espera su lanzamiento en beta en junio y al público en septiembre-. El caso es que parte del código de este futuro trabajo para los iPhone de Apple ha permitido conocer cómo serán sus primeras versiones y el hardware al que hace referencia el código.

El sistema operativo, que tiene como nombre en clave "Crystal," contiene referencias a cuatro modelos de teléfonos que aún no han sido lanzados, lo cual encaja con la información existente sobre la línea de iPhone 16. Los modelos mencionados son:

D47 – iPhone 16

D48 – iPhone 16 Plus

D93 – iPhone 16 Pro

D94 – iPhone 16 Pro Max

Contrariamente a se creía anteriormente, nada hace pensar que exista un modelo Ultra en la futura gama de terminales de la compañía de Cupertino. Aunque teóricamente es posible que un modelo adicional pueda existir finalmente -bajo el identificador de dispositivo D94-, es más probable que Apple no lance nada que haga aumentar la nueva gama a los cinco modelos.

Unsplash

Cosas que tener en cuenta de la llegada de los iPhone 16

Para el iPhone 15 Pro Max, Apple desarrolló una versión alternativa con el identificador de dispositivo D84S para realizar pruebas con un módem 5G propio. La "S" probablemente representaba "Sinope", el nombre en clave del proyecto para el módem 5G interno de Apple. Aunque este dispositivo nunca se lanzó al público en general, ofrece perspectivas sobre la nomenclatura de identificadores de dispositivos de Apple.

El código del sistema operativo también indica que toda la gama de iPhone 16 utilizará un nuevo sistema en chip: t8140 (apodado Tahití), que no sería otro que el A18. Este se incluiría con los modelos base iPhone 16 y 16 Plus como con los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max. Por lo tanto, habría un cambio importante en la forma de actuar en la compañía liderada por Tim Cook, viendo que no se han cumplido con algunas expectativas en ventas de los terminales básicos de los teléfonos que actualmente hay en el mercado.

Por lo tanto, con la gama de iPhone 16, parece que Apple opta por un enfoque más uniforme, utilizando el mismo procesador en los modelos base y Pro. Aunque el sistema operativo indica el uso del mismo chip t8140 para toda la gama de nuevos iPhone, Apple podría optar por diferenciar los chips utilizados en diferentes niveles (un ejemplo serían nomenclaturas como A18 y A18 Pro)

Unsplash

Algunos detalles más

Además del chip A18, el sistema operativo contiene referencias a un módulo Broadcom de WiFi y Bluetooth aparentemente planeado para la gama de iPhone 16, pero más allá de esto, no contiene detalles adicionales. Aunque el desarrollo contiene nombres en clave relacionados con diferentes componentes de hardware, no hay información adicional destacada.

A medida que se acerca el lanzamiento en beta de iOS 18 en junio y la posterior liberación al público en septiembre, se van conociendo algunos detalles de este sistema operativo y los nuevos teléfonos de Apple. Y, lo cierto, es que resulta de lo más interesante la nueva uniformidad que podrían tener los nuevos iPhone 16.