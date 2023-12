WhatsApp prepara una gran novedad que mejorará mucho las búsquedas

En la vasta comunidad de usuarios de WhatsApp, donde se intercambian cientos de miles de mensajes regularmente, la búsqueda efectiva en las conversaciones es algo que desde hace tiempo queda claro que es manifiestamente mejorable. Aunque la función de búsqueda de chat permite acceder rápidamente a mensajes antiguos, la falta de palabras clave o detalles específicos deja a los usuarios con la única opción de desplazarse manualmente para encontrar el texto deseado.

Sin embargo, parece que la compañía, propiedad de Meta, trabaja en realizar un cambio positivo con la introducción de la función de búsqueda en el calendario, que los desarrolladores empezaron a experimentar el mes pasado en la versión beta de WhatsApp Web. Esta opción, ahora disponible en la versión beta de la aplicación para Android, promete mejorar significativamente la experiencia de los usuarios.

Una mejora tan esperada como necesaria

Gracias a la información conocida, se ha descubierto que la búsqueda en chats individuales y grupales ahora muestra un pequeño icono de calendario en el campo de búsqueda, que al seleccionarse despliega uno a pantalla completa. Aunque esta modificación parece ser un cambio del lado del servidor, no todos los participantes en el canal beta han obtenido acceso a esta opción de calendario.

Android Police

Esta funcionalidad, que fue detectada en la versión beta de WhatsApp para Android 2.23.26.16 -la última hasta que se lanzó la versión 2.23.26.17 hace algunas horas-, incorpora esta característica que es, sin duda, bienvenida y aliviará la tarea de retroceder en el historial de chat. Si está disponible, el icono del calendario debería aparecer al utilizar la opción de búsqueda desde el menú de tres puntos o al ir al perfil de usuario o grupo y acceder a la opción de búsqueda allí.

Un funcionamiento sencillo en WhatsApp

La función opera tal como se puede pensar, aunque no sigue completamente el selector de fechas predeterminado de Android. Actualmente, no hay una manera de cambiar entre los meses del año sin deslizar manualmente o tocar las flechas izquierda/derecha. No obstante, si es posible modificar el año con un solo toque, lo cual es positivo (seguro que habrá mejoras en la implementación final).

IA Bing

Dada la utilidad evidente de la opción de búsqueda por fecha, esperamos que esté ampliamente disponible en más dispositivos en el futuro. WhatsApp también tiene algunos otros añadidos de funciones emocionantes en camino, según las versiones beta recientes, lo que hace que los próximos meses sean bastante interesantes para los usuarios.

Vale la pena señalar que WhatsApp ha estado trabajando en la búsqueda en el calendario para iPhone desde al menos junio de 2020, con la primera versión beta para iOS lanzada a principios de este año, según lo documentado por WABetaInfo. Por lo tanto, su llegada a Android siempre estuvo en los planes. Es algo sorprendente, sin embargo, que la versión beta de WhatsApp Web haya recibido la actualización primero y no su contraparte de Android, dado que generalmente es al revés.