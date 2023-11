La IA llegará en breve a los Samsung Galaxy, este será el primer móvil en utilizarla

No hace mucho tiempo, Samsung confirmó oficialmente que sus smartphones darían el paso para entrar en el ámbito de la inteligencia artificial. Esto se produjo durante el Samsung AI Forum 2023, el evento anual de la compañía donde presenta avances clave en todo lo que tiene que ver con la IA y la ingeniería informática.

Este anuncio, además, confirmó el próximo lanzamiento de la primera función basada en IA para la línea de terminales Samsung Galaxy: AI Live Translate Call. Por lo que hablamos de una aplicación inicial en lo que tiene que ver con la traducción en tiempo real, algo que es de gran ayuda para los usuarios en la actualidad. Sin embargo, dado que hablamos de un adelanto de lo que vendrá, no se suministró mucha información específica.

El primer teléfono de Samsung con IA

Un ejemplo de lo que indicábamos antes es que no se indicó qué dispositivos Samsung Galaxy obtendrán esta función primero -o si constituirá una característica premium disponible solo a través de un modelo de suscripción-. Por suerte, se ha podido conocer algún dato al respecto que es importante y que deja claro cuál es el objetivo que tiene la compañía coreana.

Samsung

En la declaración oficial de la firma se indica lo siguiente: "a principios de 2024, Galaxy AI estará disponible en nuestros nuevos dispositivos Galaxy premium". Aunque esto no es mucha información, sí que es posible deducir que esto significa que, como mínimo, el próximo Galaxy S24 Ultra podría ser el primero en recibir estas funciones. Incluso, no sería extraño que, pasado un poco el tiempo, se pudiera añadir la nueva función basada en inteligencia artificial en la generación anterior del mejor de los smartphones que no utilizan pantalla plegable.

Posible forma de actuar de la compañía

Evidentemente, y con el objetivo de ofrecer una mayor atractivo, Samsung lanzará primero las funciones de IA como una exclusiva para los dispositivos más nuevos (incluyendo la gama Galaxy Z), para luego implementarlas gradualmente en otros dispositivos de su catálogo -en este caso en únicamente algunos modelos elegidos-. Esto es similar a lo que Google hace actualmente en la serie Pixel.

Unsplash

Otra posibilidad que no es descartable es que la firma asiática decida ofrecer las nuevas opciones basadas en IA mediante diferentes suscripciones de pago. Esto no es algo que haga de forma habitual, pero no es descartable en la actualidad. Evidentemente, habrá que esperar para conocer qué decide Samsung, pero ofrece opciones de forma gratuita le mantendría en primera línea de las opciones de compra Android. Pero, si hay algo claro, es que en el 2024 llegará la primera herramienta IA para los Galaxy.