Por estas razones no has de comprar nunca un Android TV Box barato

Uno de los mejores compañeros para nuestra Smart TV es un Android TV Box. Es posible que tengas un televisor Samsung, es el fabricante que más vende a nivel mundial, y utiliza su propio sistema operativo. Así que un reproductor multimedia te permitirá instalar cualquier app disponible en Android TV, como Kodi.

También es posible que tengas un televisor antiguo y quieras convertirlo en inteligente. Tan solo has de comprar uno de los cientos de Android TV Box disponibles en el mercado para convertir una tele tradicional en una Smart TV.

Pero, si estás valorando comprar un producto de este tipo, ya te adelantamos que no es una decisión tan fácil. Principalmente porque te has de alejar de marcas poco conocidas. ¿La razón? El malware campa a sus anchas en este tipo de equipos.

Nunca compres un Android TV Box de marca desconocida

En su momento os hablamos de un peligroso troyano oculto en miles de Android TV Box y que estaban a la venta en plataformas de la talla de Amazon o AliExpress. Los ciberdelincuentes aprovechan fallos de seguridad, o acuerdan con el fabricante integrar el malware.

Hablamos de TOP ventas en estas tiendas y que tienen muy buenas valoraciones. Pero ahora entenderás porqué son tan baratos. O utilizan hardware obsoleto y con brechas de seguridad que permiten a los atacantes tomar el control, o directamente el reproductor multimedia te incluye malware y otros virus.

No estamos ante un problema de fácil solución, ya que Amazon no puede estar probando todos los dispositivos que llegan a su comercio online antes de ponerlo a la venta. Y si ha pasado los controles de calidad europeos, no hay razón para dejar de venderlos. Aunque sean un verdadero peligro.

Sabemos que son equipos muy económicos, pero no te costará encontrar un Amazon Fire TV Stick por menos de 30 euros en periodos de compra como el Black Friday, aunque el gigante de las ventas online suele lanzar grandes descuentos a menudo.

Como segunda opción, puedes apostar por el Chromecast de Google. Un modelo certificado por el gigante de las ventas online y que no te decepcionará en absoluto. ¿Y si buscas un equipo más potente? En este caso, lo mejor es apostar por marcas como Xiaomi y su TV Box 4K de segunda generación. Un producto muy solvente y cuyo precio no supera los 70 euros.

Sí, son soluciones más caras que los modelos que puedes encontrar en las tiendas mencionadas antes, pero la falta de seguridad y el peligro de que escondan malware, hacen que lo barato salga caro. Así que, si quieres evitarte sustos innecesarios, invierte un poco más para comprar un reproductor multimedia solvente y que garantice la mejor experienica.