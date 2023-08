Android Auto se actualiza y, por fin, permite que se puedan buscar canciones

La actualización 10.2 de Android Auto ha cumplido con las expectativas de la comunidad al implementar una función largamente esperada. Y esto es algo tan básico que sorprende mucho que hasta la fecha Google no introdujera esta opción en sistema operativo para los automóviles.

Esta versión, tras haber atravesado un breve periodo en fase beta, finalmente ha sido lanzada en su forma estable. Desde este momento, se encuentra disponible para todos los usuarios a través de Google Play, evitando la necesidad de utilizar una instalación independiente mediante el uso de un archivo APK.

La nueva opción que llega a Android Auto

Como indican en ADSLZone la actualización 10.2 de Android Auto incluye esta nueva funcionalidad: la búsqueda de canciones mediante una barra dedicada. Los usuarios hasta ahora se encontraban limitados a explorar listas alfabéticas -o a recordar de manera precisa el nombre de una canción para poder solicitarla al asistente-. Y esto, acaba de cambiar.

Mitsubishi

El motivo detrás de la ausencia, por cierto, era reducir las interacciones complejas y así minimizar cualquier distracción de los conductores. Pero esto parece que es algo que se ha comprobado en la compañía de Mountain View que no sucede. Por cierto, la búsqueda de canciones ofrece resultados concretos para canciones, artistas y álbumes, facilitando la experiencia en gran medida (la funcionalidad se extiende a aplicaciones de reproducción musical como Spotify y YouTube Music, entre otras).

Así puedes actualizar el sistema operativo

Acceder a la versión más reciente de Android Auto es un proceso simple y accesible a través de Google Play. Entra en la tienda oficial de la que hablamos y busca la aplicación Android Auto y sigue los pasos que aparecen al utilizar el botón Actualizar. Si lo prefieres, seguir los siguientes pasos a través del menú de Ajustes en tu dispositivo móvil:

Entra en los Ajustes del dispositivo.

A continuación, selecciona la opción "Apps" y desplázate hasta encontrar "Android Auto".

Pulsa en "Detalles de la app en la tienda".

Play Store

Si aparece el botón "Actualizar", selecciónalo para obtener la última versión disponible. Si solo ves la opción "Desinstalar", significa que no hay actualizaciones pendientes en ese momento.

Una actualización que se realiza paso a paso

Es posible que, incluso al seguir los pasos anteriores, no encuentres una actualización inmediata, incluso si sabes que una nueva versión está siendo distribuida a usuarios. Esto se debe a que las actualizaciones a veces son progresivas y podrían no haber llegado aún a tu dispositivo. No obstante, no es necesario esperar pasivamente, ya que existe una solución. Por lo tanto, no te queda otra que tener paciencia hasta que el despliegue se complete en tu región.

La versión 10.2 de Android Auto es una excelente noticia por las mejoras que ofrece, como la que hemos comentado de la búsqueda de canciones que era algo muy esperado. Mantén tus aplicaciones actualizadas y aprovecha al máximo esta nueva función y mejoras.