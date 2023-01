Problemas para Android Auto: ¿Qué está sucediendo con Google?

El rediseño de Android Auto sigue siendo un tema espinoso dentro de Google. La compañía lleva muchos años trabajando en su desarrollo y no parece haber avanzado prácticamente nada desde entonces. Tenemos que remontarnos a septiembre de 2021 para encontrarnos con la primera filtración de este novedoso diseño de la funcionalidad de conducción, pero fue el año pasado cuando la compañía hizo oficial el ansiado anuncio… a medias.

Google trasladó la denominada interfaz Coolwalk a una versión de pruebas considerada como beta el pasado mes de noviembre. Han pasado casi tres meses desde entonces y la promesa de tener una versión estable este mismo mes de enero no parece que vaya a cumplirse. Pese a todo, algunos afortunados han disfrutado de un acceso anticipado a este nuevo diseño de Android Auto y parece que el gigante tecnológico ha lanzado el parche 8.7 en la Play Store. Desafortunadamente, la actualización no trae el anhelado rediseño.

¿Qué ha sucedido con Android Auto 8.7 en Google?

Según la información arrojada en los medios sociales, una gran mayoría de usuarios han podido actualizar Android Auto a la versión 8.7 a través de la tienda de Google. Este nuevo parche trae consigo las siguientes modificaciones

Inclusión de nuevas características

Corrección de errores

Licencia Unsplash

Más allá de eso, no hay interfaz Coolwalk ni se la espera. No importa que hayas actualizado la aplicación en tu smartphone. Android Auto 8.7 no viene con el rediseño de Google que había sido anunciado en los meses precedentes.

De hecho, hay algunos usuarios de la aplicación que aseguran haber podido disfrutar de la nueva interfaz de Android Auto con versiones anteriores, como la 8.6 e incluso la 8.5x. Por lo tanto, el nuevo parche de Google no ha asociado automáticamente el rediseño Coolwalk para que sea disfrutado por los usuarios. Básicamente, tendremos que esperar a que concluyan las pruebas e instalar una actualización del propio parche próximamente para usar la interfaz.

¿Por qué tarda tanto la interfaz Coolwalk?

La gran pregunta que se hacen los usuarios ahora es por qué tanta tardanza. Algunos sospechan que es porque está dando problemas y no acaba de funcionar correctamente. Sin embargo, teniendo en cuenta la profesionalidad de Google y la importancia que la empresa da a todos sus trabajos, lo más seguro es que Coolwalk suponga una renovación significativa de Android Auto. Por lo tanto, no la lanzarán de manera oficial y definitiva hasta que estén seguros de que todo marcha como debe. Este tipo de rediseños acaba afectando a la experiencia de los usuarios, algo que el gigante tecnológico lleva cuidando desde hace décadas.