Cómo ver el despegue del primer vuelo privado para turistas de Virgin Galactic

Virgin Galactic enviará a su vuelo el próximo jueves con civiles (turistas) que visitarán el borde del espacio. Será la primera experiencia de esta compañía para hacer esto, y se ha generado bastante expectación al respecto. Te mostramos cómo puedes ver en directo el despegue del apartado desde la comodidad de tu teléfono o televisor.

El vuelo de Virgin Galactic comienza y termina en el Spaceport America en Nuevo México y, por lo que se conoce, dura aproximadamente 70 minutos. El viaje comienza con los pasajeros a bordo del avión VSS Unity, que a su vez es transportado a 50,000 pies por otra aeronave -la VMS Eve-. A esta altitud, se libera la primera que inmediatamente enciende su cohete para lanzar la nave a unos 282,000 pies de altura (53,4 millas / 86 km), alrededor de nueve millas por debajo de la línea Kármán, que se considera ampliamente como el punto donde comienza el espacio.

Allí, los pasajeros del vuelo de Virgin Galactic podrán levantarse de sus asientos para experimentar unos minutos de ingravidez y mirar por las ventanas del avión les brindará vistas inolvidables de la Tierra. Poco tiempo después, los turistas regresan a sus asientos para comenzar con la maniobra de regreso, que termina con un aterrizaje convencional en pista.

WikiMedia

Quiénes son los pasajeros del vuelo de Virgin Galactic

El primer pasajero civil que pagó su viaje en el avión de turismo espacial impulsado por cohetes de Virgin Galactic es el británico Jon Goodwin, un deportista olímpico que compró su billete de 250,000 para la aventura en 2005. Desde entonces, Goodwin, de 80 años, ha sido diagnosticado con Parkinson, pero dijo recientemente que está "decidido a no dejar que eso se interponga en el camino de vivir la vida al máximo", y agregó: "Espero que esto inspire a todos los demás que enfrentan adversidades y les muestre que los desafíos no tienen por qué inhibirlos o detenerlos de perseguir sus sueños".

Junto a Goodwin estará Keisha Schahaff, de Antigua, quien ganó un par de pases en una rifa organizada por Virgin Galactic. Schahaff eligió como acompañante a su hija Anastatia Mayers para disfrutar de la experiencia única. Curiosamente, serán la primera madre e hija en viajar juntas al borde del espacio, y también las primeras personas del Caribe.

Cómo ver el lanzamiento

La transmisión en vivo de Virgin Galactic comenzará a las 11 a.m. ET (8 a.m. PT) el jueves 10 de agosto, aunque los horarios podrían cambiar según el tiempo que haga y las comprobaciones técnicas. Puedes ver todo visitando el canal de YouTube de Virgin Galactic, donde se realizará una transmisión en directo.

El vuelo del jueves será el segundo viaje comercial de Virgin Galactic -el primero que involucre a pasajeros civiles-. Cientos de personas ya han comprado billetes para disfrutar de esta experiencia y, por ello, la compañía espera lanzar un servicio comercial regular en un futuro