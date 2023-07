TikTok Music está a la vuelta de la esquina: así será la alternativa a Spotify

Aunque el mercado de la música en streaming está dominada por tres actores principales, Spotify, Amazon Music HD y Apple Music, lo cierto es que hay otras opciones de gran solvencia, como Tidal. Y dentro de muy poco van a tener a un rival duro de roer. Hablamos de TikTok Music, la próximo gran alternativa a Spotify y compañía.

No es la primera vez que te hablamos de esta plataforma de música en streaming, y que ha ido posponiendo su lanzamiento. Pero, tras una larga espera, TikTok Music empieza a dar sus primeros pasos, como han informado desde TechCrunch.

De esta manera, tenemos un nuevo servicio de música en streaming que nos permitirá disfrutar de la mejor música a través de esta app. Y ojo, que Bytedance, la empresa matriz de TikTok y TikTok Music, ha llegado a un acuerdo con los principales sellos discográficos, incluidos Universal Music Group, Warner Music Group y Sony Music. Por lo que no faltarán contenidos.

Todo lo que sabemos de TikTok Music

Eso sí, no intentes descargar TikTok Music en tu teléfono, ya que, a no ser que vivas en Indonesia o Brasil, de momento no va a estar disponible. Un movimiento muy habitual en este tipo de lanzamientos, donde se activa la app en pocos países para ver cómo se comporta la aplicación y detectar posibles errores antes de un lanzamiento global.

Como podrás imaginar, el funcionamiento de TikTok Music no difiere en exceso con el de cualquier otra aplicación de música como Spotify o Amazon Music HD. Para ello, contarás con una interfaz muy intuitiva y que te permitirá acceder a todo tipo de canciones y artistas.

También podrás encontrar las canciones que se han vuelto virales en los videos de TikTok, crear listas de reproducción tuyas o colaborativas… Y sí, como era de esperar, TikTok lo ha tenido en cuenta todo, por lo que vas a poder importar bibliotecas de música de otras plataformas para pasar todo lo que tengas en Spotify a TikTok Music.

Otra de las novedades más interesantes la vemos en la posibilidad de identificar canciones al más puro estilo Shazam o la posibilidad de interactuar con funciones sociales, que incluyen comentarios sobre canciones y álbumes. Una aplicación de streaming musical con mucho que ofrecer.

Respecto al lanzamiento, como te hemos dicho a día de hoy, TikTok Music está disponible en Brasil e Indonesia, a un precio de 3,49 dólares al mes, aunque seguramente llegará a Europa a un precio más cercano a los 9,99 euros o 10,99 euros al mes.