Como grabar la pantalla de los Apple iPad de forma muy sencilla y rápida

Seguro que en más de una ocasión has tenido la necesidad de grabar la pantalla de tu iPad, ya sea para mostrar una forma de ejecutar una acción a un conocido o, simplemente, para tener a buen recaudo una partida con la máxima puntuación que has logrado con el tablet. Si no sabes cómo hacer esto, te lo mostramos paso a paso.

Lo cierto es que no es nada complicado conseguir esto en el dispositivo de Apple del que hablamos, algo que ha logrado la compañía de Cupertino gracias a lo completo que es el sistema operativo que existe en los iPad. Por lo tanto, no te vas a tener que comer mucho la cabeza para lograr grabar lo que haces con la pantalla del tablet.

Así grabas la pantalla de tu iPad

Para comenzar, debes agregar la opción de grabación a nuestro Centro de Control. Desde hace un tiempo, los iPad incluyen una función para grabar la pantalla sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales. Los pasos son los siguientes:

Abre la aplicación "Ajustes" en el iPad. Ahora, accede al "Centro de control" de forma habitual. Si no está activada la función en cuestión, pulsa en el símbolo "+" verde junto a "Grabación de pantalla". Con esto tienes activa la funcionalidad.

Ya puedes realizar la grabación el tablet

Una vez configurado todo, ya puedes iniciar la grabación de pantalla en el tablet sin apenas esfuerzo. Sigue estas indicaciones para conseguirlo:

Accede al Centro de Control del iPad deslizando el dedo desde la esquina superior derecha de la pantalla hacia abajo. Utiliza el botón de grabación que acabas de agregar. Es un botón circular con el símbolo "REC" dentro de un elemento interno. Espera a que la cuenta regresiva de tres segundos acabe y todo comenzará. Mientras tanto, puedes ejecutar lo necesario para obtener el resultado deseado. Para finalizar la grabación, pulsa el botón rojo en la parte superior de la pantalla y confirmamos utilizando "Detener".

Una vez que todo haya acabado, verás una notificación que informa que el vídeo se guarda automáticamente en la aplicación "Fotos" del iPad. Si pulsas, accederás al vídeo recién grabado y desde allí podremos compartirlo o editarlo según sea necesario. Es importante que sepas que también captura el sonido (esto puedes desactivarlo antes de iniciar la grabación pulsando de forma continuada el botón de grabación en el Centro de Control). Como has visto, todo es muy sencillo y, lo mejor de todo, efectivo a la hora de sacar el máximo partido al tablet de Apple.