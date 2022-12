¿Te equivocas mucho al escribir con tu iPad? Esta es la mejor forma de solucionarlo

Una de las cosas que se hacen habitualmente con los tablets iPad es escribir con él. Ya sea para poner un correo electrónico o al crear un documento de texto, esta función es de las que se repite de forma habitual. Y, es posible, que cometas algunos errores de escritura involuntarios que pueden traerte problemas. Pues bien, te vamos a mostrar cómo evitar que esto sea así.

A más de uno le pasa que, por ejemplo, al escribir el nombre de un amigo siempre fallas en la misma letra… y, esto, acaba por convertirse en un hábito que es imposible corregirlo en el momento en el que se está escribiendo el texto en cuestión. Por lo que hay que repasar al finalizar todo que en ninguna parte exista el gazapo que sabes con certeza has dejado. Evidentemente, no hay una varita mágica que evite lo que decimos, pero sí una opción para que no tengas que perder mucho tiempo releyendo el texto en el iPad.

Una herramienta perfecta que hay en el iPad

Esto es algo que muchos desconocen que está presente en los tablets de Apple… siempre que utilicen la versión del sistema operativo iPadOS 16. Para comprobar esto, simplemente accede al apartado Actualización del software que hay en los Ajustes del equipo (dentro de General) y podrás conocer si esto es así. Si no cumples con esto, debes actualizar si es posible, en caso contrario, puede dar uso a la herramienta que hasta la propia Apple recomienda.

Lo que tienes que hacer es dar uso a la función denominada Buscar y reemplazar, que es parte del tablet de la firma de Cupertino. Para hacer esto, lo que debes hacer es acceder al documento o nota que estás creando y, entonces, localiza la palabra en la que fallas habitualmente. Una vez que la has encontrado, pulsa dos veces seguidas en ella -y, de esta forma, aparece una barra emergente que es tu salvavidas-.

Entre las opciones que verás en la pantalla hay una que se denomina Buscar selección y es la que debes utilizar. Pulsa en el icono con forma de lupa del teclado y en el menú que verás da uso a Buscar. Aparecen ahora unas opciones y, la que te interesa, es Reemplazar, que es donde tienes que escribir el texto correctamente. Ahora encima el teclado en la pantalla da uso a Reemplazar y escribe de nuevo la palabra con el fallo y comenzará el proceso de búsqueda (acá vez que se encuentre algo, lo verás en la pantalla de color amarillo y debes proceder a que se complete el cambio).

Como ves, resulta bastante sencillo ahorrarte tiempo con la función Buscar y reemplazar que existe en los iPad de Apple (y que muchos desconocen). La verdad es que existen varias herramientas a las que no se le presta la debida atención y son de gran utilidad, y esta de la que estamos hablando es un excelente ejemplo.