¿Se agota mucho la batería de tu MacBook en Modo suspensión? 5 consejos para evitarlo

Si dejas el portátil MacBook encendido durante la noche -u otros períodos largos con la pantalla encendida-, la batería puede agotarse. En este caso, poner el ordenador en Modo suspensión debería solucionar este problema. Pero, en ocasiones, este no funciona todo lo bien que debería. Te mostramos algunos consejos para que todo vaya exactamente como debe.

Hay características en los MacBook que pueden seguir consumiendo la batería incluso cuando el equipo está inactivo. Un ejemplo son algunos accesorios y, como no, el malware también puede crear problemas en la batería. También vamos a mostrar los problemas que puede tener para que la opción que se incluye en el sistema operativo macOS no realice su trabajo de forma eficiente.

Desconecta los accesorios USB de los MacBook

Los accesorios USB pueden consumir parte de la batería de tu MacBook de Apple cuando están conectados. Esto es especialmente habitual con los accesorios que no tienen su propia fuente de alimentación (es decir, que utilizan la tecnología Bus Powered), ya que obtienen su energía directamente del MacBook y agotan aún más su batería.

Por lo tanto, cuando estés seguro de que no utilizarás el portátil de Apple por un tiempo, es mejor desconectar los discos duros externos, teclados, ratones y cualquier otro accesorio USB que esté conectado.

Unsplash

Deshabilita las notificaciones del portátil

Otro factor que puede hacer que los MacBook pierdan energía mientras están en Modo suspensión son las notificaciones que aparecen en el sistema operativo. Estas pueden activar por completo el ordenador y, por lo tanto, encender la pantalla y consumir su batería.

Las notificaciones también consumen energía al tener procesos en ejecución constante en segundo plano para verificar si hay algo que mostrar. En consecuencia, deshabilitar esta opción es de lo más recomendable.

Desactiva la función Power Nap

Esta es una herramienta que se incluye en los MacBook con procesador de Intel que permite que los procesos en segundo plano, como la revisión de mensajes de correo electrónico y la realización de copias de seguridad de Time Machine, se ejecuten cuando la computadora funciona con batería -incluso cuando está en modo de suspensión-.

Puede haber momentos en los que no desee interrumpir estos procesos, pero en general, dejar activada la función Power Nap resulta en un consumo constante de energía. Para deshabilitar la función, abre las Preferencias del Sistema y selecciona el menú Batería en la barra lateral. Haga clic en el botón Opciones en la parte inferior y establezca el menú desplegable "Habilitar Power Nap" en "Nunca" para desactivar por completo la herramienta.

Unsplash

Apaga la conexión Bluetooth

Mantener activos los dispositivos conectados de esta forma a los MacBook cuando está en Modo suspensión puede agotar lentamente la batería. Además, si Bluetooth permanece encendido, el ordenador está constantemente buscando dispositivos cercanos. Esto también drena la energía del equipo.

Por lo tanto, no solo debes desactivar el Bluetooth cuando no lo esté utilizando el MacBook, sino también apagar accesorios para evitar cualquier intento de emparejamiento. Para hacer esto, pulsa en el icono del Centro de control en la barra de menú y establece el interruptor de Bluetooth en "Off".

Encuentra aplicaciones que consumen batería en segundo plano

Algunas aplicaciones y características de los MacBook requieren actividad en segundo plano para funcionar, y estos procesos consumen energía de la batería incluso en el Modo suspensión. Lo ideal es saber qué apps están causando el problema. Puedes averiguarlo utilizando la aplicación Monitor de actividad integrada en macOS.

Puede abrir esta herramienta con una simple búsqueda en Spotlight (Cmd + Espacio). Pulsa en la columna "% CPU" para ordenar las aplicaciones y procesos según el uso de energía, desde el más alto hasta el más bajo. Ahora puedes decidir si hay algo que debes cerrar para ahorrar batería.