Cómo quitar el sonido de inicio en todos los ordenadores MacBook de Apple

La mayoría conoce el icónico sonido de inicio de los ordenadores Mac. Aunque Apple desactivó esta función durante un tiempo, desde la línea de MacBook Pro de 2016, la firma volvió a integrarlo de forma activa con el sistema operativo macOS Big Sur en 2020. Si deseas que deje de aparecer cada vez que iniciar el equipo, te mostramos cómo lograrlo.

Qué puede llevarte a desactivar el sonido de inicio de tu Mac

Aunque el sonido de inicio es reconocible como una característica exclusiva de Mac, puede ser molesto para algunos (dependiendo, claro está, del nivel de volumen que hayas configurado antes de apagar tu máquina). Por lo tanto, el ordenador puede reproducir el sonido de inicio a un volumen muy alto mientras te encuentras en un lugar silencioso. Una incomodidad que puedes evitar.

Unsplash

Si eres alguien que frecuenta entornos tranquilos, como una biblioteca, sería una buena idea desactivar el sonido de inicio. Y los pasos para conseguirlo son muy sencillos y, a la vez, completamente seguros.

Así desactivar el sonido de inicio en macOS

Desactivar el sonido de inicio en macOS es bastante sencillo. No necesitarás utilizar una aplicación adicional para ello, lo que siempre es positivo. Sigue estos pasos:

Pulsa con el ratón en el menú Apple en la barra de menús y, después, selecciona Configuración del Sistema en el menú desplegable.

A continuación, da uso al apartado denominado Sonido en la barra lateral.

Lo siguiente es desactivar la opción Reproducir sonido al iniciar en la parte derecha.

Hecho esto, has finalizado y nada molestará a nadie cuando enciendes el ordenador (y nadie sabrá que has hecho esto, por cierto).

Unsplash

Si tu ordenador Mac utiliza macOS Monterey o Big Sur, puedes encontrar la misma configuración en Preferencias del Sistema > Efectos de Sonido. Pero si tu equipo da uso a una versión aún más antigua de macOS, no tendrás la opción de desactivar el sonido de inicio en la configuración de tu Mac.

Los Mac ofrecen muchas opciones de configuración

A partir de ahora, no tendrás que preocuparte por el sonido de inicio al encender tu Mac. No es adecuado para ciertos entornos y puede resultar embarazoso si se reproduce a todo volumen. Si deseas modificar aún más la configuración de sonido de tu ordenador, también puedes establecer sonidos de alerta personalizados, especialmente si no te gustan los predeterminados.