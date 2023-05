Discord sufre una brecha de seguridad. ¿Afectará a las cuentas de usuario?

Malas noticias para los usuarios de Discord, ya que la plataforma de mensjaería instantánea más popular entre la comunidad gaming, y que cuenta con una base de usuarios activos que supera los 150 millones, ha sufrido una importante brecha de seguridad.

Por si no conoces esta plataforma, decir que Discord es una plataforma de comunicación diseñada para conectar a las personas a través de texto, voz y video. Originalmente se popularizó entre la comunidad de videojuegos, pero su utilidad y versatilidad la han convertido en una herramienta valiosa para una amplia gama de comunidades y grupos.

Aunque si usas Discord, tenemos malas noticias. Por lo que parece, la cuenta de un agente de soporte se vió comprometida, pudiendo acceder a la información confidencial de este agente al tener sus credenciales.

Fuga de seguridad en Discord: qué datos se han filtrado

Hablamos de un caso bastante grave, ya que parece que ha afectado a la cola de tickets del agente de soporte, por lo que los atacantes han podido tener acceso a las direcciones de correo electrónico de los usuarios, los mensajes intercambiados con el soporte de Discord y los archivos adjuntos enviados como parte de los tickets de soporte. Así que no es un tema baladí precisamente.

Por lo que parece, Discord se dio cuenta rápido de este problema y deshabilitó la cuenta del agente comprometido, además de activar un protocolo que incluyó la comprobación de malware en el sistema.

Además, Discord ha empezado a ponerse en contacto con los usuarios afectados y donde reconoce que posiblemente sus direcciones de correo electrónico, mensajes de servicio al cliente y archivos adjuntos estuvieran expuestos a terceros no autorizados.

Por otro lado, Discord ha implementado nuevas medidas de seguridad para evitar que en el futuro se produzcan incidentes similares y reforzar la protección de los datos de los usuarios.

Además, ha emitido un comunicado diciendo que el riesgo para los usuarios es mínimo, pero los que se hayan visto afectados deberán estar atentos ante cualquier actividad sospechosa, como intentos fraudulentos de accesoo ataques de phishing u otros intentos de estafa.

Tanto si has sido afectado y Discord te ha mandado un correo electrónico, como si por suerte no has sufrido esta brecha de seguridad, te recomendamos cambiar tus credenciales de acceso a esta plataforma y controlar tu correo para evitar males innecesarios. Así que, si usas esta plataforma para hablar con tus amigos, mejor que cambies tus credenciales lo antes posible para ahorrarte dolores de cabeza.