La clave de recuperación de los iPhone es un nuevo dolor de cabeza para Apple

Hay una característica de los iPhone que está permitiendo a los ladrones acceder y tomar el control de los dispositivos robados debido a que bloquean a las víctimas. Esto impide que, entre otras cosas, se puedan encontrar sus dispositivos robados. Según se informa en Wall Street Journal el motivo es la utilización de la función Clave de recuperación que se incluye en los teléfonos de Apple.

Esta herramienta está permitiendo bloquear a los propietarios legítimos de los iPhone y, por lo tanto, los ladrones o hackers están dando la vuelta completamente a la utilidad de la que hablamos. Entre los ejemplos que se están mostrando está el de Greg Frasca, propietario de un terminal de la compañía de la manzana mordida y que lleva desde el mes de octubre sin poder acceder a sus dispositivos.

Un agujero que aprovechan los estafadores

Tal y como explica el afectado, que indica que estaría dispuesto a volar a la sede de Apple en Cupertino y llevar prueba de su identidad (e incluso que pagaría 10.000 dólares para recuperar el control de su iPhone donde están nada menos que ocho años de fotos de sus hijas), lo que le ha ocurrido es que su terminal le fue robado. Y, a partir de aquí, han venido los problemas, ya que los ladrones usaron su código de acceso para cambiar la contraseña de su ID de Apple. Por lo tanto, se aseguraron de que nunca pudiera recuperar el control de su dispositivo habilitando una nueva Clave de recuperación.

Por lo tanto, el control del terminal e, incluso, del ID de Apple ahora está en manos de los delincuentes y, por lo tanto, el dueño no tiene opción alguna de recuperar el terminal y, tampoco, los datos. Un problema ya que, para Apple, no consta que el iPhone sea un modelo robado. Un drama para los que sufren este problema.

Clave de recuperación, una buena idea para los iPhone, pero que debe mejorar

Esta herramienta, lanzada por Apple en 2020, genera al azar un código de 28 dígitos cuando un usuario cambia su contraseña de ID de Apple. Pero si un iPhone es robado y está en posesión de los delincuentes, habilitar la clave de recuperación bloqueará el acceso al legítimo propietario del teléfono. Sin esa clave, no hay nada que hacer.

Apple es consciente de lo que pasa, al menos a Greg Frasca y un portavoz ha indicado que "simpatizamos con las personas que han tenido esta experiencia y tomamos todos los ataques a nuestros usuarios muy en serio, sin importar cuán raros sean. Trabajamos incansablemente todos los días para proteger las cuentas y datos de nuestros usuarios, y siempre estamos investigando protecciones adicionales contra amenazas emergentes como esta".

Lo cierto es que Apple debería mejorar este sistema de seguridad para que no ocurra lo que hemos indicado… y que puede generalizarse. Por lo tanto, un sistema de recuperación adicional donde se puede demostrar la identidad sería adecuado para que los problemas no persistan. Mientras, lo mejor es ser precavido y que no te roben el iPhone y, mucho menos, los datos de contraseña y similares debido a que, con la clave de recuperación, el propietario de un iPhone cuyo dispositivo ha sido robado o perdido puede cambiar de forma remota la contraseña de su ID de Apple utilizando la clave de recuperación, un número de teléfono confiable y un dispositivo Apple.