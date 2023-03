Cómo hacer que se encienda el flash de tu iPhone utilizando el Apple Watch

No todas las funciones que ofrece el Apple Watch son conocidas y, por lo tanto, utilizadas por aquellos que tienen un reloj inteligente de la compañía de la manzana mordida. Una de ellas es especialmente curiosa y es una excelente opción para aprovechar la simbiosis que ofrece este accesorio wearable con el teléfono iPhone con el que está sincronizado.

La herramienta de la que hablamos lo que permite es encender el flash que se incluye en los smartphone de Apple, utilizando para ello el reloj inteligente que tienes en la muñeca. La compatibilidad con esta función es amplísima, ya que la práctica totalidad de los móviles y smartwatch de la firma permiten hacer esto, por lo tanto, no debes tener dudas respecto a si lo puedes utilizar. ¿Y para qué sirve esto? Pues sencillo: podrás desde iluminar una habitación hasta el encontrar el teléfono con mayor facilidad si no sabes donde lo has puesto.

Así enciendes el flash del iPhone desde el Apple Watch

Cómo vas a comprobar, la sencillez es la nota predominante, y simplemente tienes que aprovechar las herramientas que se incluyen en el reloj del que estamos hablando. Es decir, que no tienes que instalar una aplicación adicional para poder realizar lo que decimos. Sin más, te indicamos los pasos a realizar en el caso de que desees conseguir que el flash sirva para algo más que para hacer fotos.

Enciende el Apple Watch de forma habitual y, ahora, desliza hacia arriba para que aparezca el Centro de control del dispositivo.

Verás todas las posibilidades que ofrece el accesorio de la compañía de Cupertino y, entre ellas, verás una que muestra el icono que representa un iPhone.

Púlsalo de forma continuada y, al pasar un poco de tiempo haciendo esto, comprobarás que el smartphone emite un sonido para ser encontrado y, a la vez, enciende el flash que tiene en la parte trasera. Si simplemente tocas el icono, nada más que escucharás el tono del que hablamos.

Como ves, no pude ser más intuitivo todo y, lo cierto, es que la utilidad de esta herramienta tan sencilla es innegable para diferentes funciones.

Evidentemente, esta opción es válida para cuando el teléfono lo tienes cerca, ya que la comunicación con el Apple Watch se realiza mediante Bluetooth. En el caso en el que creas que puede estar lejos, lo ideal es que utilices la función Find My que ofrece la compañía de Cupertino -y que todo apunta que será mucho más efectiva con los nuevos iPhone 15 Pro que llegarán este año-.