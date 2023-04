WhatsApp, por fin, va a impedir que terceros puedan ver los chats en tu móvil

Se ha conocido una buena noticia por parte de WhatsApp. Según se ha publicado, la aplicación de mensajería está trabajando en ofrecer una opción de seguridad avanzada para que terceros no tengan acceso a los chats individuales que tiene abiertos en sus móviles. Y, para conseguirlo, se van a servir de un accesorio que la práctica totalidad de los teléfonos actuales incluyen: el lector de huellas.

Hacía un tiempo que se especulaba respecto a que la compañía propiedad de Meta tomaría la decisión de incluir esta opción para bloquear los accesos a las conversaciones, y ahora se ha podido ver que el trabajo es real – además, parece que está más avanzado de lo esperado, ya que se han encontrado datos muy claros al respecto en la nueva versión de prueba de WhatsApp, concretamente en la 2.23.8.2 para Android-. Por lo tanto, parece que el paso para aumentar la seguridad está realmente cerca.

Una función que es útil y ya se utiliza

Básicamente, lo que se permitirá será activar una opción de pasarela que, al menos en los chats privados, se podrá establecer la huella como forma de bloqueo ante accesos no deseados. De esta forma, únicamente el usuario que tiene reconocida alguna en el propio terminal, podrá realizar una desbloqueo y ver el contenido de las conversaciones. Esto es algo que ya es habitual, y está presente en diferentes desarrollos desde hace tiempo (algunos ejemplos son los propios de los bancos e, incluso, los que ofrecen las operadoras). Por lo tanto, el buen funcionamiento está más que comprobado.

WBetainfo

Una de las cosas que llaman la atención de la nueva función, según se apunta en la fuente de la información, es que la aplicación, una vez que se activa la protección en una conversación, será movida a una nueva pestaña en la que se encontrarán las que estarán todas las que se han cambiado las opciones de seguridad mediante el uso activo de la huella digital. Además, también se añadirá la posibilidad de eliminar un chat protegido en el caso de que no se pueda utilizar la pasarela de seguridad, pero nunca acceder a la información que hay dentro. Esto último puede ser un problema, pero en general no debería afectar a los usuarios.

Un paso adelante en WhatsApp

Esto lo decimos debido a que se añade la opción de la que hablamos más allá de la existente actualmente en la app (que posibilita hacer esto en la propia aplicación, pero no en los chats individuales). Sin duda alguna, es un buen avance, ya que la seguridad aumenta de forma considerable y de manera personalizada. Eso sí, por el momento no hay dato alguno que indique una fecha aproximada para la llegada de esta función para la versión estable de WhatsApp, por lo que no queda más remedio que esperar a que se compruebe que su funcionamiento es el adecuado.