Cómo esconder en los iPhone las fotos que no quieres que vean los demás

Seguro que tienes algunas fotos en tu iPhone que no te apetece nada que el resto de las personas que pueden manipular tu terminal vean. Debes saber que Apple ha pensado justo en esto y, por suerte, en iOS se incluye todo lo necesario para que lo puedas conseguir. Te mostramos lo que tienes que hacer para lograrlo.

Dando uso a la aplicación Fotos que se incluye con los iPhone, tienes las opciones necesarias para que solamente tú puedas ver ciertas imágenes que tienes guardadas en el terminal. Por lo tanto, nada de recurrir a aplicaciones de terceros que pueden ser potencialmente peligrosas, lo que siempre es muy positivo. Por cierto, que para hacer esto no es necesario que tengas grandes conocimientos de tecnología, ya que el proceso en cuestión es muy sencillo e intuitivo.

Así proteges una foto que tienes en tu iPhone

Para evitar miradas indiscretas, si le dejas el teléfono a alguien, desde Apple han incluido una opción en su app Fotos que permite conseguir exactamente esto, y no debes preocuparte por nada, porque la imagen en cuestión no desaparece del almacenamiento (por mucho que otros no la vean). Los pasos que tienes que dar son los que te mostramos a continuación:

Lo primero que tienes que hacer es abrir la mencionada aplicación Fotos, para lo que tienes que buscar su correspondiente icono y pulsarlo de forma habitual. Ahora, verás la lista de imágenes que tienes almacenadas y, evidentemente, debes elegir la que deseas ocultar de otros.

Pexels

Verás esta a pantalla completa en el iPhone y, la siguiente acción que tienes que realizar, es dar uso al icono con tres puntos horizontales que hay en la parte superior derecha. Verás entonces un menú contextual en el que existen diferentes posibilidades. La que tienes que elegir es la que se llama Ocultar (Hide). Luego, tienes que pulsar en Ocultar foto para que se complete el proceso.

Hecho esto, ya no tienes que preocuparte por si otros pueden ver la imagen que ha sido objeto del proceso, ya que nadie más que tú sabes que existe. Por lo tanto, ya has acabado.

¿Dónde va a parar la foto?

Pues ahora está en un lugar que se denomina Fotos ocultas (que está en el apartado Utilidades) y que únicamente es accesible si se utiliza Face ID o la contraseña que se tiene establecida en el iPhone. Evidentemente, si lo necesitas, puedes quitar esta opción a una imagen si lo deseas para que de nuevo esté accesible sin utilizar la pasarela de control.