Los autónomos piden que la factura electrónica sea un servicio de Hacienda

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) pide que la factura electrónica sea un servicio de Hacienda. La organización solicita a Hacienda que ponga en marcha una plataforma única de intercambio de facturas electrónicas que sea pública, obligatoria y gratuita, para la entrega, recepción y comunicación de los cambios de estado de tramitación de las facturas.

Desde UPTA recuerdan que los autónomos tendrán que cumplir con la ley y presentar de manera electrónica las facturas. Aunque la ley actualmente se encuentra pendiente del desarrollo reglamentario, existe un plazo de dos años, esto es, hasta 2025 para adaptarse a ella. A partir de esta fecha será obligatorio cumplir con la normativa, algo que afectará a más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia y a las empresas españolas.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha advertido que los trabajadores autónomos sufren un estigma por desarrollar más actividades por cuenta propia que es “inaceptable”.

Una plataforma de la administración pública

“No cejaremos en alertar sobre esta situación y permanecer en esta lucha, si no queremos encontrarnos con sorpresas desagradables. Estos cambios están ligados a la reforma fiscal que se está abordando para nuestro colectivo y en la que UPTA es parte de la negociación y que afectan, principalmente, al Impuesto de Sociedades, al sistema de módulos del IRPF y al IVA, respecto del que se está planteando un nuevo régimen en el que no sería necesario declarar si no se superan unos determinados límites de facturación, que para UPTA debería establecerse en los 100 mil euros”, ha dicho el presidente de UPTA.

En este sentido, la organización ha señalado que solo aceptará que se implante una solución tecnológica o plataforma cuya titularidad pertenezca a la administración tributaria, ya que, en caso contrario, los datos relativos a la facturación, clientes, proveedores y todos aquellos referidos a los negocios podrían estar en manos de particulares, en calidad de proveedores de servicios de facturación electrónica.