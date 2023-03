Nuevos auriculares Jabra Elite 4: con cancelación de ruido y a un gran precio

Una de las mejores compañías que existen en el mercado de la fabricación de auriculares acaba de lanzar un nuevo modelo. Hablamos de Jabra, que tiene un amplio historial de ofrecer dispositivos de una alta calidad y que, en este caso, también tiene la virtud de tener un precio que resulta de lo más llamativo.

El accesorio del que hablamos es el Jabra Elite 4, que es una evolución correcta desde la generación anterior y, evidentemente, no le faltan ciertas mejoras que hacen que sea un modelo que se comprueba rápidamente, que es superior. Estéticamente, no hay apenas variación alguna en estos cascos tipo earbuds (similares a los AirPods de Apple), y tampoco les falta una funda de transporte que tiene el mismo color que los auriculares y que cuenta con una batería para que no se tenga que andar buscando constantemente un enchufe.

Por cierto, hay que destacar que la autonomía de este modelo de Jabra supera las 25 horas sin problemas, por lo que responden a la perfección ante las necesidades que se puedan tener. Hay que destacar que, de forma independiente, y sin recurrir a la mencionada batería de la funda, el uso alcanza las ocho horas, por lo que también destacan frente a sus competidores en el mercado.

Jabra

Las dos grandes novedades de estos auriculares de Jabra

La primera es que se incluye cancelación activa de ruido (ANC). Esto significa que si se activa el modo que se incluye, lo que ocurre a tu alrededor no será un problema a la hora de disfrutar al máximo de música o las conversaciones en las series y películas. De esta forma, si vas en tren o en avión, la experiencia será siempre perfecta. Y, por cierto, se incluye un gesto para poner en funcionamiento o cancelar esta función.

Jabra

Por otro lado, se añade la conectividad Bluetooth multipunto. Esto significa que puede estar conectado a diferentes dispositivos a la vez (por ejemplo, fuentes de sonido), y mediante un simple gesto cambiar de uno a otro para que se escuche lo que necesitas. Ideal, por ejemplo, para pasar del tablet al teléfono si se recibe una llamada y se quiere aprovechar que los Jabra Elite 4 incluyen la función de manos libres debido a que tiene varios micrófonos.

Un gran precio el de estos cascos

Según la información que se ha conocido, lo que se tiene que pagar para conseguir este accesorio es 99,99 dólares (y, lo normal, es que se realice el cambio directo a euros, lo que significa que es una cantidad de lo más sensata). Por cierto, se lanza entres colores iniciales: negro, dorado y lila. Por lo tanto, hasta el aspecto está bien cuidado en estos Jabra Elite 4.