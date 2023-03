Apple solo incluirá ProMotion en los iPhone 15 Pro, ¿qué significa exactamente esto?

Una de las sorpresas, en este caso no muy agradable, que habrá en los iPhone 15 tiene que ver con la pantalla que se integrará. La decisión que parece que va a tomar Apple es la de no integrar en los modelos un panel tipo LTPO que, de nuevo, dejará exclusivamente para los equipos de la gama Pro. Y, esto, tiene unas consecuencias que se deben tener bastante en cuenta.

Lo cierto es que, sobre el papel, para muchos esto no es especialmente relevante. Pero, en realidad, esto tiene unas implicaciones que afectan directamente a la calidad de imagen que se disfruta al ver todo tipo de contenidos. El motivo concreto es que los iPhone 15, como ocurre con la generación actual que no es Pro, no podrán utilizar la tecnología ProMotion. Y, esto, es algo que afecta de una forma mucho más importante de lo que parece.

Qué ocurre si no se utiliza la tecnología ProMotion

O, lo que es lo mismo, no disponer de un panel tipo LTPO. Pues algo tan importante en la actualidad como no poder ajustar la frecuencia de trabajo de la pantalla de forma automática al detectar el tipo de trabajo que se está realizando. Es decir, que no podrá modificar desde 1 a 120Hz el uso de esta opción -algo que sí es y será posible en los iPhone Pro-. Por lo tanto, los hertzios que se utilizan tienen que ser fijos, y no variarán para optimizar el funcionamiento del terminal.

Lo que decimos tiene dos inconvenientes. El primero es de experiencia visual, ya que al no realizar el cambio no se aumenta la frecuencia si se utiliza una aplicación con contenidos dinámicos (como los juegos) o se disminuye en el caso de mostrar imágenes más estáticas. Por lo tanto, la sensación no es la mejor posible. Por otro lado, evitar el uso de 120Hz, por poner un ejemplo, cuando no es necesario, hará que el consumo no se optimice, lo que afecta directamente en la autonomía. En definitiva, que no es algo precisamente menor, y Apple dará los paneles LTPO a los equipos más caros… y la motivación está más que clara.

Eso sí, los iPhone 15 sí tendrán Dynamic Island

Esta será la gran novedad que llegará en la pantalla de los iPhone 15 debido a que la compañía de Cupertino desea dar uniformidad a todos sus teléfonos de 2023 para ofrecer esta opción con la idea de que se extienda su uso. Y, por lo tanto, los desarrolladores apuestan más por ella. De esta forma, no hay que esperar más que este cambio y, en consecuencia, los paneles de los Pro seguirán siendo mejores.