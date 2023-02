Un banquero sin miedo a las situaciones difíciles para Carlyle

En 2021, debutó como presidente y consejero no ejecutivo de The Bank of London, que ofrece servicios de compensación y mayoristas. También es consejero de la fintech SoFi desde su salida a Bolsa en 2021.

Está en el consejo de One Mind, organización de investigación y protección de la salud mental.

Financió con al menos 100.000 dólares a Joe Biden en las elecciones presidenciales de ­EE UU de 2020.