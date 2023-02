Los camiones pesados son solo el 2% del total de los vehículos que circulan por nuestras vías, pero en 2020 fueron responsables del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por el sector del transporte por carretera en Europa. Este sector es, sin duda, vital para la economía europea y española, pero, a causa de su elevada dependencia del uso de combustibles fósiles, supone un innegable problema climático de gran envergadura. Afortunadamente, esta situación puede cambiar rápidamente gracias a los constantes avances tecnológicos en electromovilidad, que están favoreciendo al tiempo un incremento de las prestaciones y una reducción de los costes de este sistema de propulsión.

La Comisión Europea (CE) tiene actualmente ante sí una oportunidad inmejorable para hacer bien las cosas en la descarbonización del transporte de mercancías por carretera. En efecto, está previsto que la CE presente mañana, 14 de febrero, una propuesta para endurecer la obsoleta actual normativa (que data de junio de 2019) sobre estándares de emisión de CO2 de los vehículos pesados nuevos y adaptarla a los objetivos climáticos de la UE, de junio de 2021.

Aún no ha transcendido el contenido de la propuesta de la Comisión, pero se espera que establezca también una fecha de fin para la venta de nuevos vehículos pesados de combustión interna. Para que la UE alcance la neutralidad climática en 2050, el sector de los vehículos pesados debe descarbonizarse por completo. Como los camiones pasan una media de más de 18 años en la carretera, implica que en 2035 habría que poner fin a la venta de todos los nuevos camiones de transporte de mercancías de combustión, y en 2040 la de los camiones vocacionales (los que no se dedican al transporte de mercancías, como, por ejemplo, los del sector de la construcción). Esto reduciría las emisiones totales de los vehículos pesados en un 95% a mediados de este siglo, quedando solo una fracción marginal de la flota dependiendo aún del diésel.

Numerosos informes de organismos demuestran que es posible realizar una transición completa a modelos cero emisiones de todos los nuevos camiones de mercancías, de forma rentable y a tiempo para cumplir los objetivos climáticos de Europa. Así, parece ya demostrado que, en 2035, todos nuevos camiones urbanos, regionales y de largo recorrido de tecnología cero emisiones tendrán un Coste Total de Propiedad (TCO) inferior al del diésel, al tiempo que ofrecerán las mismas capacidades en términos de autonomía, carga útil y tiempos de conducción.

Hay una tendencia creciente, tanto en ámbitos gubernamentales como en empresas del sector, de considerar que los camiones de cero emisiones son la forma óptima de descarbonizar este sector. Así, el pasado diciembre, una amplia coalición empresarial formada por 44 compañías, incluyendo fabricantes de camiones, operadores de transporte, transportistas, minoristas y proveedores de servicios energéticos, (Siemens, Maersk, Unilever y PepsiCo), solicitaron por escrito a la Comisión Europea que mostrara su liderazgo dando certeza de que todas las nuevas ventas de camiones de transporte de mercancías serán de cero emisiones a partir de 2035.

En su carta, esta coalición afirmó que la citada fecha tope de 2035 no solo es factible, sino también necesaria para proporcionar la certidumbre a la inversión. Los principales fabricantes de camiones ya han anunciado que la mitad de sus ventas serán de emisiones cero en 2030, aunque reclaman una normativa vinculante que asegure que las inversiones y el suministro creciente de vehículos se podrán realizar adecuadamente.

Por otra parte, la iniciativa Drive to Zero, liderada por el gobierno de los Países Bajos y Calstart, ha logrado que un total de 27 países (entre ellos 10 estados de la UE; España todavía no) hayan firmado un memorando de entendimiento. Se comprometen a trabajar juntos para conseguir que en 2040, como muy tarde, el 100% de las ventas de camiones y autobuses nuevos sean de emisiones cero, con un objetivo intermedio del 30% para 2030.

Entre esos países se encuentra también Estados Unidos. Su adhesión es una probable derivada del nuevo panorama energético creado por la promulgación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de la Administración Biden-Harris el pasado mes de agosto. Entre otros efectos, esta norma va a impulsar la entrada en el mercado de camiones eléctricos medianos y pesados fabricados en EE UU, gracias a una serie de medidas de apoyo económico.

En resumen, el mayor o menor grado de ambición de la esperada propuesta de la Comisión Europea para la revisión de las normas de emisiones de CO2 de los vehículos pesados será determinante para, por un lado, asegurar que la UE siga avanzando en una trayectoria acorde con la neutralidad climática y, por otro, para consolidar el futuro de la industria europea en este sector. Incluyendo un objetivo de reducción del 100% de esas emisiones para los nuevos camiones de mercancías para 2035, la Comisión enviará una adecuada señal de mercado y creará la seguridad que necesita la industria europea para hacer sus inversiones.

De no hacerlo así, se pondría en peligro la actual ventaja tecnológica de Europa en el segmento de los vehículos pesados. Una respuesta timorata de la Comisión podría hacer que la industria automovilística y de proveedores europea perdiera su liderazgo mundial ante la creciente competencia del exterior.

Carlos Bravo Villa es Responsable de transporte de mercancías por carretera de Transport&Environment en España.