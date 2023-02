Claves para mirar con lupa la letra pequeña de las cuentas nómina con regalo

La banca española se está volcando en el reclamo del dinero en efectivo, regalos como televisores o una remuneración más generosa para captar nuevos clientes que domicilien la nómina. Los incentivos de las llamadas cuentas nómina llegan a los 300 euros y al 5% TAE de rentabilidad en los mejores casos. La ingeniería bancaria ha pisado el acelerador en este inicio de año con campañas de captación de nóminas cuyos ganchos superan a los depósitos más rentables y también el interés de las letras del Tesoro. Pero no es oro todo lo que reluce y es clave leer (y entender) con lupa la letra pequeña de estos productos para evitar problemas futuros. Por su parte, el Banco de España ha publicado en su blog los criterios de buenas prácticas que deben cumplir las entidades financieras para que los clientes puedan beneficiarse de las promociones.

El organismo avisa de que no tiene competencias para valorar los requisitos acordados entre el banco y el cliente, ya que las condiciones de estos productos se incluyen en la política comercial y de asunción de riesgos de las entidades. Sin embargo, sí avisa sobre las buenas prácticas que la banca debe cumplir en cualquier caso.

El Banco de España explica que la información que se da acerca de las condiciones del producto en las piezas publicitarias "no es suficiente", e insiste en que los bancos deben "facilitar información clara de las exigencias en el contrato de la cuenta o por otras vías.

El requisito básico a cambio de la entraga del dinero en metálico o la retribución en especie es tener la nómina domiciliada por un importe mínimo, pero, además, las entidades suelen exigir una permanencia mínima, normalmente de 12 o 24 meses, para disfrutar de las ventajas del producto.

Otro punto es que las entidades debe "evitar generar falsas expectativas", es decir, que si la entidad es conocedora de que el cliente no puede cumplir con los requisitos para poder beneficiarte de la campaña, debe informarte desde el principio. También tiene que avisar de la fecha de vencimiento de la oferta, para que el consumidor pueda realizar las gestiones que sean necesarias dentro del plazo establecido.

Igualmente, la entidad tiene el deber de explicar con qué criterio reparte los regalos en caso de agotarse. "Si la entidad te comunica que se han acabado las existencias, debe justificarte el orden de adjudicación que han seguido en el reparto", sostiene el Banco de España, que asegura, por último, que el banco puede incurrir en una mala práctica si modifica las condiciones pactadas o las comisiones durante el periodo en el que el cliente tiene que mantener la cuenta abierta.

La banca aprovecha la relación establecida con el cliente a través de la nómina para venderle otro tipo de productos como hipotecas, créditos personales o seguros de vida.

Actualmente, Abanca (300 euros), imagin y Cajamar (ambos con 200 euros), Banco Sabadell (175 euros), Banco Santander y Unicaja (ambos con un obsequio de hasta 150 euros) y Openbank (100 euros) son los bancos que regalan dinero por domiciliar la nómina. Cada uno tiene sus condiciones.

Por otro lado, ya son cinco las entidades que disponen de cuentas al 5% TAE, también con diferentes requisitos. Son Bankinter, CaixaBank, Yoigo a través de su financiera MoneyGo, Ibercaja y Unicaja. El saldo máximo que remuneran estas cuentas es de 5.000 euros, salvo en Unicaja, donde el límite es de 2.000 euros.

Desde HelpMyCash sostienen que "los beneficios de estas cuentas no son muy altos. Ssu rentabilidad está condicionada a que el titular cumpla una serie de requisitos que no siempre son fáciles de asumir". Por lo pronto, no vale cualquier salario. Unicaja pide unos ingresos de 600 euros al mes; Bankinter requiere una nómina de 800 euros al mes; Ibercaja, de 1.400 euros mensuales, y CaixaBank, de 2.500 euros cada mes. "Esto ya es una barrera para muchos clientes", dicen en el comparador. Algunas cuentas también exigen hacer un uso mínimo de la tarjeta y domiciliar varios recibos. MoneyGo es la excepción: no hace falta domiciliar una nómina para contratarla, pero para abrirla hay que ser cliente de Yoigo.

La cuenta nómina de Bankinter es la más longeva. Tiene una rentabilidad del 5% TAE el primer año y del 2% el segundo para un saldo de hasta 5.000 euros a cambio de una nómina, tres recibos al trimestre y tres compras con tarjeta al trimestre. El primer año se pueden ganar 244 euros y el segundo, 98 euros.

La Cuenta Día a Día de CaixaBank tiene una rentabilidad del 5% TAE los dos primeros años hasta 5.000 euros a cambio de una nómina considerable (2.500 euros), tres recibos al trimestre y tres compras con tarjeta al trimestre. Unicaja también paga un 5% los dos primeros años y solo pide una nómina, pensión o paro de 600 euros, pero limita el saldo máximo remunerable a 2.000 euros. Con la primera se pueden ganar 250 euros al año, con la segunda, solo 98.

La Cuenta Vamos de Ibercaja es la que más intereses permite ganar: hasta 300 euros el primer año. Paga un 5% TAE durante doce meses sobre 6.000 euros siempre y cuando el cliente domicilie un salario, pague seis recibos al semestre y haga seis compras con tarjeta cada seis meses. El segundo año se pueden conseguir otros 300 euros (un 3% para un saldo de hasta 6.000 o 10.000 euros), pero, cuidado, porque para lograrlo hay que contratar un seguro o invertir en otros productos, por lo que lo que se gane por un lado seguramente se lo acabará comiendo la prima de la póliza o las comisiones de los productos de inversión.

La Cuenta MoneyGO que comercializa la financiera de Yoigo y que, realmente, emite Cetelem. Esta cuenta tiene un interés del 5% TAE para un saldo de hasta 5.000 euros por tiempo indefinido. A priori, parece una ventaja, pero, básicamente, esto significa que la entidad puede bajar el interés en cualquier momento siempre que avise con dos meses de antelación. Se pueden ganar 244 euros al año. Para abrirla solo hace falta ser cliente de Yoigo y domiciliar el recibo de la operadora en la cuenta. Aquellos que ya tengan una línea de móvil con la compañía pueden aprovechar la oferta, pero los que no lo sean tienen que hacer números y valorar si les sale a cuenta contratar una tarifa nueva.

Y en Unicaja Banco la remuneración del 5% TAE se aplica en la Cuenta PlayStation, durante los dos primeros años al domiciliar la nómina de 600 euros al mes. El saldo máximo a remunerar es de 2.000 euros.