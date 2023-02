De Gerard Piqué a Arantxa Sánchez Vicario: los abogados que defienden a los famosos cuando a Cupido le falla la puntería

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", dice la cantante Shakira en su último tema junto al productor Bizarrap. Se trata de un dardo que le lanza a su expareja, el futbolista Gerard Piqué. Aunque su ruptura ha sido la última de gran repercusión mediática, los abogados de familia están acostumbrados a lidiar con los errores de puntería de Cupido. Detrás de la ligereza con la que se suelen tratar los problemas sentimentales de los personajes públicos está su trabajo, en ocasiones desconocido debido al cuidado que suelen poner para no dañar los intereses de sus representados y su propio prestigio profesional.

Para defenderlos, la ley no siempre basta porque tienen que batirse en los juzgados y en los medios, con declaraciones que pueden complicar la estrategia de defensa. “El gran problema es la injerencia de demasiada gente externa”, apunta Ramón Tamborero, abogado de Piqué y de otros personajes públicos como Arantxa Sánchez Vicario. Una cuestión en la que coincide Isabel Winkels, su contraria en el contencioso que ha enfrentado a la tenista con su expareja Josep Santacana. “Hay peculiaridades, sobre todo por la utilización de determinada información”. Así, no es difícil que aparezcan terceras personas aireando asuntos controvertidos, como información financiera o sobre determinados estilos de vida. “Aconsejamos que los trabajadores firmen contratos de confidencialidad” por los que se comprometen a no revelar nada de lo que hayan podido ver o escuchar, comenta la letrada.

Algunos personajes también “confían a su abogado la estrategia mediática”, por lo que es “importante diseñar cómo se va a ofrecer la noticia” para “no dañar los intereses en conflicto. El personaje tiene que dar una imagen de seriedad y ecuanimidad”, puntualiza la abogada Teresa Bueyes, quien se ha ocupado, entre otras, de la separación de Simoneta Gómez-Acebo, la prima del rey Felipe VI, y actualmente defiende a la periodista María Morán frente al exfutbolista del Barcelona Jasper Cillessen. En estos casos, lo recomendable es llegar a un “acuerdo” extrajudicial que esquive el proceso en los juzgados para que no trasciendan detalles íntimos, aunque este tipo de soluciones no siempre se imponen, añade Susana Moya, quien ha defendido al presentador Pepe Navarro en el proceso sobre la paternidad del hijo de la actriz Ivonne Reyes.

Como ocurre en las separaciones de las personas anónimas, los puntos de fricción suelen estar relacionados con la custodia de los hijos, las pensiones y la división del patrimonio. “Los temas de familia se complican cuando se mezclan los sentimientos con las cuestiones económicas”, señala Rosendo Vázquez, abogado del torero Espartaco en su divorcio con Patricia Rato. Por eso, lo recomendable es pactar en capitulaciones matrimoniales el régimen económico de la unión. “Aconsejamos la separación de bienes porque la sociedad de gananciales es un semillero de pleitos”, indica la abogada Susana Moya, que también recomienda acordar previamente los efectos de una eventual ruptura.

Aunque “desde la aprobación del divorcio en 1981 las nulidades eclesiásticas han disminuido” notablemente, dice Luis Zarraluqui, quien ha defendido al expiloto de motociclismo Fonsi Nieto frente a la exmodelo Alba Carrillo, siguen solicitándose en determinadas ocasiones. Entre los motivos, apunta Winkels, “el entorno social” al que pertenecen ciertas familias o el deseo de algunas personas de volver a contraer matrimonio por la iglesia.

RAMÓN TAMBORERO, FUNDADOR DE TAMBORERO ABOGADOS DE FAMILIA “No cambio mis honorarios por la fama de la persona” Ramón Tamborero fundó el despacho que lleva su nombre en Barcelona en el año 1974. Desde entonces, su especialización en el asesoramiento a parejas en crisis le ha reportado clientes conocidos como Gerard Piqué, Telma Ortiz o Arantxa Sánchez Vicario. La dificultad de estos casos, explica, está en lidiar con la presión mediática: “No es cómodo trabajar con los medios de comunicación en la puerta del bufete a diario”. De hecho, cuenta que fue una agencia de noticias la que le informó de que la expareja de Sánchez Vicario había presentado una demanda en España “cuando nosotros ni siquiera la habíamos recibido”. Pero, por lo demás, dice que todos los clientes son iguales. “Yo no cambio mis honorarios porque la persona sea más o menos popular o conocida”, afirma. El letrado asegura que cada vez se firman más contratos en previsión de ruptura, pero “no pueden incluir cuestiones sobre menores”.

ISABEL WINKELS, SOCIA DIRECTORA DE WINKELS ABOGADOS "Recomendamos los acuerdos pre y posmatrimoniales” Abogada de familia desde 1987, Isabel Winkels guarda con celo la identidad de los personajes famosos a los que ha defendido. Es público, no obstante, que ha representado a Josep Santacana en su separación de la tenista Arantxa Sánchez Vicario. Actualmente, ambos se enfrentan a una petición de cárcel por presunta ocultación de bienes. Especializada en derecho internacional privado, Winkels defiende tanto a personas anónimas como a conocidas. “Nos dejamos la piel sea quien sea. Siempre intentamos alcanzar el mutuo acuerdo porque lo ideal es no meter a la familia en un contencioso”, subraya. Para evitar conflictos, recomienda “firmar capitulaciones matrimoniales”, haciendo constar el régimen económico de la unión, y “acuerdos posmatrimoniales”, por los que se determina, por ejemplo, la compensación económica del miembro de la pareja que deja su empleo para dedicarse al cuidado de la familia.

TERESA BUEYES, directorA DE BUEYES & ABOGADOS “Las grandes pugnas son económicas o por los hijos” Se dio a conocer en los años noventa como abogada de Elisa Rodríguez, la examante de Luis Roldán, el director de la Guardia Civil implicado en el caso de corrupción denominado con su apellido. Desde entonces, por el despacho de Teresa Bueyes han pasado infinidad de personajes públicos, a quienes ha defendido en procesos de familia o por vulneración de su honor, como Isabel Preysler, Naty Abascal o Alba Carrillo. La letrada afirma que “las grandes pugnas siguen siendo económicas o cuando hay hijos de por medio”. Asimismo, considera que, “cuando se trata de liquidar gananciales o solicitar pensiones de alimentos para los hijos o compensatorias para las esposas, la sociedad es sumamente crítica” con las mujeres. Por eso, opina que los abogados están “obligados a hacerles ver a sus clientes que tender puentes es necesario” en este tipo de procesos.

luis zarraluqui, SOCIO DIRECTOR DE ZARRALUQUI ABOGADOS DE FAMILIA “No debería haber diferencias entre el divorcio de un famoso y el de un anónimo” Luis Zarraluqui pertenece a una saga de abogados especializados en derecho de familia. Su abuelo fundó el bufete en 1926 y él dirige el despacho desde el año 1992. Por él han pasado cientos de clientes, algunos de ellos muy conocidos, para tramitar su separación o divorcio. El letrado es muy celoso a la hora de proteger el secreto profesional de sus defendidos. Aunque “no debería haber ninguna diferencia entre el divorcio de un famoso y el de un anónimo”, la realidad “es que a veces la curiosidad produce alguna que otra sorpresa”. En el despacho de Zarraluqui las hojas de encargo se elaboran a medida: “Todos los casos son distintos (complejidad, situación personal, económica, duración…) y así hay que tratarlo”, subraya. En cuanto al uso de detectives, el letrado advierte que la influencia en el caso es relativa: “Son meros testigos”.

SUSANA MOYA, directora del bufete susana moya “Cuando aparecen noticias en prensa, el desgaste es mayor” Con despacho especializado en derecho de familia desde 1980, Susana Moya ha defendido a personajes anónimos y públicos, entre quienes destaca el presentador Pepe Navarro. No obstante, prefiere los casos de personas desconocidas para la opinión pública debido “al estrés” que supone para el abogado entrar y salir del juzgado entre micrófonos y cámaras. “El trabajo es el mismo y no tienes esa carga”, argumenta. No obstante, en el caso de los personajes públicos “los honorarios casi siempre son mayores”, aunque critica que algunos piensan que la asistencia letrada está remunerada debido al impacto mediático del caso. “Cuando aparecen noticias en la prensa, el desgaste es mayor”. La abogada se confiesa partidaria de los acuerdos, aunque dependen del carácter, más que de la profesión del justiciable, alcanzarlos con la otra parte.