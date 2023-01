Shakira se mofa de su deuda con Hacienda en su última canción con Bizarrap

Shakira y su nueva canción con Bizarrap son hoy lo más buscado en internet. Durante los 3:33 minutos que dura la canción, la colombiana da rienda suelta a su imaginación y no solo se venga de su ex pareja, sino que saca provecho a otros escándalos que ha protagonizado en estos años. El punto culmen es este juego de palabras que suelta a mitad de su interpretación: “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda”.

La frase hace referencia al litigio de la cantante con el fisco, que le acusa de haber defraudado 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, simulando que no residía en España. La defensa de la artista insiste en que Shakira no vivió en este país de forma estable hasta 2015, por lo que no debía pagar aquí sus impuestos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la colombiana pasó en el territorio 183 días o más; el requisito que fija la ley para que un ciudadano sea considerado residente fiscal. Con esa tesis, el ministerio público pide más de ocho años de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.

Como parte de sus esfuerzos para demostrar que Shakira vivió en España durante esos años, la Fiscalía verificó recibos de tarjetas de crédito y rastreó su actividad tanto en redes sociales como en Barcelona, donde hacía su vida habitual. Los inspectores visitaron la peluqueria, el gimansio y otros establecimientos a los que acudía en esta ciudad y concluyeron que a todas luces, era residente. La defensa en cambio ha alegado que ella fue residente fiscal en Bahamas desde 2004 y han esgrimido un certificado emitido por las autoridades de aquel país. El problema es que ese documento se otorga a quien compra una vivienda de cierto valor económico, sin importar si vive o no allí.

Hasta ahora la colombiana ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, pero esto no va a impedir que se siente en el banquillo por seis delitos contra la Hacienda Pública.

Reglas de residencia

En todo este escándalo la clave es la residencia. En España, si un ciudadano pasa más de la mitad del año en el país se le considera un residente fiscal. Esto significa que debe tributar por los ingresos que obtiene en cualquier parte del mundo. En caso de vivir fuera del territorio, solo se pagan los impuestos por los ingresos generados aquí.

En el caso de Shakira hay que recordar que en 2011 se hizo pública su relación con el defensa del Barça Gerard Piqué. Aun así, entre ese año y 2014 Shakira Isabel Mebarak Ripoll mantuvo su residencia fiscal fuera de territorio español y ha alegado que, debido a sus giras y actuaciones por todo el mundo, pasaba la mayor parte del año fuera de este territorio.