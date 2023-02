Buques chinos intensifican su llegada a Ceuta en búsqueda de crudo ruso

La importancia del Estrecho de Gibraltar y las aguas próximas a Ceuta se acrecienta no solo para Rusia sino también para China. Tres buques VLCC, utilizados como grandes cargueros de petróleo y operados por empresas chinas, están ya de camino a las cercanías de Ceuta, donde se espera que lleguen en los próximos días. Esto eleva a nueve el número de VLCC que utilizan la zona para el transporte de crudo ruso, que ya han trasvasado al menos un millón de toneladas de petróleo, según datos de las firmas Vortexa y Reninitiv Eikon.

Estos nuevos movimientos destacan la relevancia de los petróleo ruso para China. Los tres cargueros petroleros, con bandera de Panamá, son operados por empresas establecidas en el gigante asiático. Además de la flota "gris" controlada desde Moscú, las compañías navieras chinas operan al menos 18 buques VLCC para este tipo de operaciones, según la agencia de noticias Reuters.

El prontuario de dos de los nuevos navíos reportados dista de ser el mejor. Tanto el An Shun II como el Scorpius han transportado crudo iraní en el pasado reciente. El régimen de Teherán, al igual que Moscú, sufre desde 2019 fuertes restricciones para sus ventas a nivel global. Ambos se suman al Mónica, que zarpó desde la zona el 25 de enero, que anteriormente llevaba crudo venezolano.

Al mismo tiempo, otras dos embarcaciones, el Catalina 7 y el Verónica, esperan más allá de las 12 millas marítimas desde las costas españolas cargados con aproximadamente dos millones de barriles de crudo ruso. La última operación de repostaje, realizada por el primer navío, fue realizada este jueves por cerca de 700.000 bárriles, según detalla el análisis de la firma Vortexa.

Las tres nuevas operaciones de repostaje entre buques STS (ship to ship, en inglés) registradas desde el domingo no han sido impactadas por el recordatorio enviado por la Capitanía Marítima de Ceuta a las empresas del sector. El escrito advertía de las sanciones a quienes presten asistencia técnica, servicios de intermediación o ayuda financiera de forma directa o indirecta a buques que carguen productos petrolíferos provenientes de Rusia.

Fuentes oficiales destacan que en ningún caso se trata de buques con bandera de España, y repiten que se tratan de operaciones "muy complejas" y difíciles de controlar. Ante la pregunta de este periódico, resaltan que la Capitanía Marítima de Ceuta está liderando la respuesta española, aunque hay poco que puedan hacer ya que se trata de operaciones que se realizan en aguas internacionales.

En Madrid, el Grupo Popular ha registrado el miércoles una solicitud de comparecencia de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, según informa el periódico El Mundo. Desde la cartera de Transición Energética indican que esto corresponde al ámbito de Transporte.

Recorte ruso

Mientras las operadoras chinas perfeccionan las operaciones STS en el Estrecho de Gibraltar, Moscú ha hecho público este viernes su intención de recortar el 5% de su producción petrolera a partir de marzo. El ajuste, de 500.000 barriles diarios, es la primera gran reacción del régimen de Vladimir Putin desde el inicio del tope de precio implementado por los países europeos y sus socios del G7.

En enero, la producción rusa solo se redujo un 1% en enero de este año, en comparación con 2022, según datos de la firma Kpler.

Rusia ha intentado dejar en claro esta última semana que Europa ya no controla el precio de referencia del crudo Ural. "Si el petróleo ruso ya no se vende al mercado europeo, entonces no hay un valor de referencia. Estos se formara donde los envíos realmente van", ha afirmado el martes Igor Sechin, el CEO de Rosneft.