¿Esperas la llegada del nuevo Apple Watch Ultra? No lo conseguirás este año

Puede ser que estés pensando en renovar el reloj inteligente de Apple que tienes, y que por este motivo estés pensando en esperar a la llegada del nuevo Apple Watch Ultra. Pues bien, hay noticias que indican que, si este es tu caso, tendrás que esperar un poco más de lo deseado para comprar la nueva generación del wearable del que estamos hablando.

De esta forma, el modelo más resistente y que se lanzó con la idea de competir con los modelos más deportivos de compañías como Garmin o Polar, no tendrá una nueva generación hasta que llegue el año 2024. Es decir, que la llegada del producto se retrasa un poco más de lo que se pensaba en un principio, ya que muchas informaciones indican que sería este mismo año cuando la compañía de Cupertino lanzaría la nueva iteración del smartwatch más diferencial que tiene actualmente en el mercado.

Una pantalla más grande para este Apple Watch

Esta es una de las novedades que podía incluir el dispositivo en cuestión, es que la pantalla aumentaría de dimensiones hasta llegar a las 2,13 pulgadas. Quizá excesivamente grande para alguno, ya que ocupará mucho espacio en la muñeca a no ser que tenga algún conejo escondido en la chistera Apple (siempre hablando en lo referente al diseño). Además, no se perdería calidad de imagen, porque la densidad de píxeles se mantendría en unos excelentes 315ppp (lo que significa una resolución de unos 540 x 440 píxeles). Está claro que no se tendrá problema alguno al leer contenidos con este dispositivo de la firma de la manzana mordida.

Uno de los cambios adicionales que podía ser parte del nuevo Apple Watch Ultra 2 contaría con un panel MicroLED con más de 80.000 chips, por lo que hablamos de una excelente precisión a la vez que se puede manejar un brillo muy alto. Por cierto, que también se esperan avances en la durabilidad del reloj inteligente para hacerlo mucho más atractivo para los amantes del deporte.

No llegaría solo este smartwatch

Según la información publicada, el modelo tradicional de Apple Watch que acompañaría al nuevo Ultra también contaría con una pantalla más grande que sería de unas dos pulgadas, por lo que su aumento de dimensiones sería de lo más importante. Además, el nuevo wearable podría llamarse Series X -aprovechando que sería la décima entrega del reloj inteligente que, actualmente, domina el mercado-. Por cierto, que los paneles utilizados en este modelo serían OLED LPTO, por lo que su calidad sería incuestionable.