El segundo acto es la actuación: el mago, con eso que era ordinario, consigue hacer algo extraordinario. Entonces intentaréis descubrir el truco, pero no lo conseguiréis, porque en el fondo no queréis saber cuál es, lo que queréis es que os engañen”.

Quizá no estemos del todo de acuerdo con estas palabras pronunciadas por el actor Michael Caine en la película que hoy nos da título… al menos en contextos alejados, aparentemente, de la magia. Y decimos aparentemente, porque la magia parece extenderse a muchos ámbitos como el arte (mago de la pintura, de las letras…), el deporte (mago de la canasta, del balón…) o la economía (mago de las finanzas…).

Concretamente en este último ámbito hemos tenido la oportunidad de observar cómo durante el desarrollo de ciertas investigaciones de fraude los activos ilegalmente sustraídos (fondos monetarios, criptomonedas) desaparecen como en el mejor de los trucos de magia… y a las personas y organizaciones afectadas, créanme, no les gusta que les engañen.

Es en este punto donde surge siempre la misma pregunta: ¿cómo recuperar un activo que, literalmente, ha desaparecido? En las investigaciones de fraude o corrupción resulta clave diseñar una metodología que nos permita de algún modo realizar un adecuado rastreo de los activos desaparecidos para así conseguir su posterior identificación y recuperación.

El rastreo de activos ha consistido tradicionalmente en el seguimiento del dinero (cash tracing). Dicho así en una frase y sin adornos de ningún tipo, cualquiera podría pensar que esta actividad puede ser perfectamente compatible con el visionado de un par de vídeos de TikTok, pero lamentablemente los magos no lo suelen poner tan fácil. Como pueden imaginar, hay muchos factores que pueden comprometer el proceso de búsqueda de fondos monetarios, entre los que podríamos encontrar: i) el número (y perfil) de personas que tienen acceso a los fondos, ii) el periodo temporal transcurrido desde la sustracción de los fondos, iii) las compañías y localizaciones geográficas por las que pasan y llegan los fondos, etcétera (una pista, cuanto más oscuro aparezcan esas localizaciones en el mapa de Transparencia Internacional, más interesante es el rastreo).

Al igual que sucede con muchas de las películas del señor Nolan (efectivamente, este truco también es suyo), la resolución del caso requiere siempre de un elevado nivel de atención a cada uno de los detalles que aparecen frente a nosotros (números de cuenta, importes, códigos alfanuméricos, fechas, nombres, razones sociales, entidades financieras, localizaciones…), ya que, en nuestras investigaciones, el mago ni revela su secreto ni hace reaparecer los activos.

Detengámonos un instante aquí. Imagínense reclinados en unas cómodas butacas después de haber presenciado un magnífico truco de magia. Es posible que su cabeza continúe procesando durante los próximos segundos o minutos lo que acaban de observar (suponiendo que ninguno de sus sentidos les haya fallado… porque estaremos tentados de decir aquello de “¿he visto realmente lo que me ha parecido ver?”). Y con todo esto, ¿cómo le decimos a nuestro cerebro que no podemos darle una respuesta racional a lo que acaba de suceder? Esta sensación sobrevuela nuestras investigaciones cuando todos esos detalles que citábamos anteriormente resultan inconexos, ya que el mago (como buen mago) habrá preparado su función con el tiempo y dedicación necesarios, sabiendo que a su público no les gusta ser engañados… esa es su ventaja; la nuestra… que ya hemos resuelto muchos trucos.

Actualmente, han surgido nuevos retos en el rastreo de activos. Los desafíos han venido particularmente de los activos que ahora se pueden mantener a través de blockchain. El aumento de la digitalización de las monedas ha hecho que los investigadores tengamos que pensar más allá de los mecanismos tradicionales de rastreo de activos. Añadir un paso para garantizar que los activos digitales no se pierdan en la investigación puede ayudar a identificar criptomonedas robadas u ocultas. Dependiendo del activo digital que se esté rastreando, es importante conocer la blockchain de la que procede el activo digital.

Esencialmente, el rastreo de activos para las criptodivisas no es diferente del rastreo tradicional del dinero. Al comparar ambos, la principal diferencia es la tecnología utilizada para rastrear los activos. Además, las monedas digitales pueden ser rastreadas en menos tiempo que las investigaciones tradicionales de rastreo de activos. Si las herramientas se utilizan correctamente, el usuario es capaz de encontrar, analizar y mostrar gráficamente las transacciones en blockchain.

Hay contratiempos que pueden tener lugar cuando se rastrean criptomonedas. Los magos son creativos a la hora de ocultar sus transacciones a través de blockchain. Además, no en todos los intercambios de información existe respaldo de la documentación KYC (know your customer), lo que hace que la investigación sea más difícil de llevar a cabo. Incluso si se rastrea la cartera digital, existe la posibilidad de que la jurisdicción correspondiente tenga normas de privacidad de datos o no pueda proporcionar información de la ubicación final del activo… “¿ves esto? Nunca se lo digas a nadie. Te suplicarán que les cuentes el secreto, pero en cuanto lo descubras, se acabó todo”… ya les dije que estuvieran atentos a los detalles del señor Nolan.

Y no podíamos terminar este truco sin citar nuevamente al señor Michael Caine: “Pero todavía no aplaudiréis. Que hagan desaparecer algo no es suficiente. Tienen que hacerlo reaparecer. Por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto, la parte más complicada, este acto es el prestigio”. Ahora sí estamos de acuerdo… esta es sin duda, como ya hemos advertido, la parte más complicada.

Hugo Sutil es Director de ‘disputes and investigations’ de Alvarez & Marsal España