Buy & Hold: “Quienes entraron en el fondo hace poco se van a hinchar”

El año pasado fue difícil para la gestora española Buy & Hold. Su fondo de Bolsa, el B&H Acciones, perdió un 24% y el de bonos, el B&H Renta Fija, se dejó un 8,6%. Con todo sus gestores son muy optimistas respecto a las posibilidades de los próximos años. "Los inversores que hayan entrado a finales de 2022 se van a hinchar, van a lograr muy buenos retornos", sintetiza Rafael Varela, consejero delegado de la firma y responsable de la inversión en deuda.

La firma, que empezó casi como una oficina de inversiones para varias familias adineradas de Valencia, se ha convertido en una gestora de referencia. Quienes invirtieron con ellos desde el principio, cuando operaban con varias sicavs hace 17 años, han multiplicado por 4 su inversión bursátil. Quienes optaron por inversión en renta fija han multiplicado por dos. La gestora administra ahora 270 millones de euros y el año pasado registró captaciones netas de dinero. "Quienes llevan muchos años con nosotros saben que las caídas de 2022 son una oportunidad de compra".

En la parte de Bolsa, el fondo sufrió especialmente con algunas apuestas tecnológicas, como Meta (la matriz de Facebook), que llegó a ser la primera posición de la cartera y que el año pasado se desplomó un 60%. También con Paypal. Julián Pascual, gestor de este fondo y presidente de Buy&Hold, reconoce que "cometimos el error de no deshacer más la posición en Meta, porque estaba claramente sobrevalorada y no se había tenido en cuenta el impacto que sufriría por la irrupción de TikTok". Pascual rechaza la comparación con la crisis de las puntocom: "entonces había compañías que no ganaban dinero cotizando a precios disparatados, mientras que ahora ya tenemos gigantes con modelos de negocio muy consolidados".

De cara al futuro, no obstante, el valor sigue en el fondo, igual que otras tecnológicas. "Con las correcciones del año pasado, hay compañías super rentables, con una gran proyección, que cotizan a precios muy baratos. Meta, a un precio de 10 o 12 veces beneficios, nos parece muy atractiva".

El fondo B&H Acciones tiene solo 33 compañías en cartera y, de acuerdo con Pascual, el potencial de revalorización a dos años es del 100%. "Creemos que podemos duplicar con relativa facilidad, porque las empresas que tenemos en cartera tienen unos balances muy sólidos". En enero, el vehículo se ha revalorizado un 15%.

En cuanto al fondo de renta fija, tras el desplome de los bonos del año pasado, ahora han incorporado muchas emisiones que dan cupones por encima del 8%, sobre todo del sector bancario y de las aerolíneas. Valera, cree que en los próximos meses el valor liquidativo del fondo recuperará los niveles máximos y que en 2022 podrán cerrar con una rentabilidad en el fondo "superior al 10%".

"Estamos tan convencidos de que las cosas van a ir bien que estamos invertidos a tope", subraya Valera. A su juicio, invertir en deuda híbrida bancaria, de emisores como Cajamar o Ibercaja, es en la actualidad una opción tremendamente atractiva.

Tanto el fondo de Bolsa, como el de bonos, como el tercero, un fondo flexible, han empezado 2023 situándose entre el 10% de mejores fondos de sus respectivas categorías.