WhatsApp anuncia un cambio revolucionario en su aplicación

WhatsApp ha anunciado un cambio revolucionario en su aplicación. Parece que las últimas novedades de la compañía no han sido suficientes. Recientemente, hemos tenido cambios muy importantes en una de las apps más descargadas y usadas del planeta, y las transformaciones de la experiencia de los usuarios están muy lejos de acabar. A fin de cuentas, estamos delante de una aplicación social, obligada a adaptarse a las necesidades de los consumidores. Unas necesidades que cambian y fluctúan con cada ciclo solar.

¡Damos la bienvenida al “feedback háptico”!

Este gran cambio de WhatsApp es añadir lo que se ha denominado “feedback háptico” dentro de la aplicación. ¿Qué significa esto? Básicamente, es una respuesta táctil que emitirá tu propio smartphone para notificarte de algo. Un aviso. Una vibración. Algo, lo que sea, con tal de que seas consciente de que hay una notificación importante o una reacción de uno de tus amigos a un mensaje que has mandado recientemente. ¿Ya vas cayendo por dónde vamos?

Pocketnow

Efectivamente, las reacciones con emoticonos a un mensaje emitirán este “feedback háptico” para que el usuario sepa que ha habido una reacción de alguien a nuestro mensaje. Actualmente, se nos notifica como si fuera un mensaje de WhatsApp, pero realmente es una reacción con emoji a un mensaje escrito previamente. Por lo tanto, en ocasiones el usuario experimenta cierta confusión. Esa confusión se ha acabado. A partir de ahora, tendremos una leve vibración que nos conducirá directamente a la reacción y nos dejará muy claro que se trata de eso y no de otra cosa.

¿Será posible desactivarlo?

Además de hacer que la experiencia de WhatsApp sea mucho más interactiva y evitar confusiones como las mencionadas en el párrafo anterior, esta actualización de la aplicación tiene un punto de inflexión relacionado con la accesibilidad, puesto que podría acabar resultar verdaderamente útil para las personas que tengan algún tipo de discapacidad visual para apreciar correctamente las reacciones con emojis a sus mensajes.

No obstante, si eres de los que prefieren que no le molesten con vibraciones extrañas y notificaciones de WhatsApp… ¡Tranquilo! El “feedback háptico” no es una obligación de la aplicación. Todo apunta a que será posible desactivarlo en los ajustes. Sin embargo, esto no está confirmado. Habrá que esperar a la implementación oficial para descubrirlo. Pero sería lo más lógico, vaya.