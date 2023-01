Los estados de WhatsApp añaden una nueva opción de uso: grabar audio

El tiempo en el que únicamente se podía escribir texto en la aplicación WhatsApp está ya muy lejos, y ahora el audio es parte integral del desarrollo en muchos apartados importantes. Uno en los que estaba por implementar de forma adecuada es en los Estados, algo que ha comenzado a ocurrir para alegría de aquellos que los utilizan de forma constante (que cada vez son más, todo hay que decirlo).

Desde el verano de 2022 se sabía, gracias a una captura de imagen, que la compañía propiedad de Meta tenía la intención de añadir la posibilidad de grabar audio (de la misma forma que en las conversaciones) para dejar este tipo de contenidos disponible para que los contactos puedan verlo. Pues bien, la implementación inicial de prueba ya es una realidad, por lo que no falta mucho para que todos los que tiene una cuenta en WhatsApp pueden hacer esto desde su terminal.

Una interfaz que es manifiestamente mejorable

A la vez que se ha confirmado desde la fuente de la información que en la última versión de prueba para Android de la aplicación de mensajería ya es posible crear grabaciones de audio para los Estados, también se ha podido ver la interfaz que existe en estos momentos. Y, lo cierto, es que no cambia nada respecto a la que se conoció el año pasado, y esta es cuando menos poco atractiva. Ver únicamente en la zona central el elemento de reproducción, sin que exista nada de fondo, es algo que la compañía tiene que corregir (se intuye que esto puede ser así, pero no se puede confirmar por el momento). No debe ser tan complicado que se pueda colocar algo por detrás del reproductor -una imagen, por ejemplo-, y le daría un aire completamente diferente.

WBetainfo

La grabación hay que decir que no ofrece complicación alguna, debido a que, al acceder a la creación de un Estado, en la zona inferior derecha aparece el habitual botón con un icono con forma de micrófono que permite realizar la grabación. Es el mismo que hay en los chats, por lo que todo es completamente reconocible y, por lo tanto, un acierto. En cuanto a la duración de las notas de voz, estas tendrán un máximo de 30 segundos, por lo que se mantiene la forma de actuar en este apartado de WhatsApp.

Llegada de esta novedad a WhatsApp para todos

Como es habitual en este tipo de informaciones, no hay dato alguno al respecto, pero lo normal viendo que ya se puede dar uso a la función en la versión de prueba, y que por el momento en iOS no está disponible, lo normal es pensar en el verano para que las notas de voz sean una opción más a la hora de publicar los Estados que, pese al mal comienzo que tuvieron debido a que no eran muy utilizados, han acabado por ser de uso constante en WhatsApp.