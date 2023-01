WhatsApp por fin prepara el cambio más esperado al mandar imágenes

Seguro que en más de una ocasión has enviado una imagen por WhatsApp e, independientemente de la elección de calidad de entre las tres existentes que ofrece la aplicación, has comprobado que lo que se recibe no tiene mucho que ver con el original (hablando de la calidad, claro). Pues bien, esto parece que por fin va a cambiar para la alegría de todos los usuarios.

Por lo que se ha comprobado en la última versión de prueba de la aplicación de mensajería, la compañía está trabajando en dar la posibilidad de enviar fotos sin pérdidas debido al proceso de compresión que por defecto aplicaba WhatsApp a estos procesos (y que para muchos era dramático, ya que lo que se encontraban era prácticamente inutilizable para algo más que verlo en la pantalla del propio teléfono). Por lo tanto, se parecerá más a lo que hace parte de su competencia, encabezada por Telegram.

WhatsApp va más allá de tres opciones de calidad

Hasta la fecha, la plataforma ofrecía tres opciones de calidad a la hora de enviar una imagen (automática, mejor calidad y ahorro de datos). Podían ser suficientes para un uso personal con el objetivo de divertirse, pero poco más. Para cambiar esto, lo que se hará como se puede ver en la imagen que dejamos tras este párrafo es incluir en el proceso de envío un nuevo icono en la zona superior de la pantalla que tiene como imagen un engranaje circular. Con este, se podrán elegir diferentes parámetros -incluyendo la calidad de lo que se comparte-.

WBetainfo

Entre las opciones disponibles en este apartado estará la de dejar la calidad de la imagen sin modificaciones, algo que era esperado y deseado desde hace bastante tiempo. Y, como ahora se pueden enviar archivos de hasta 2GB en WhatsApp, lo más normal es que no se tenga problema alguno respecto al funcionamiento de la app. Buenas noticias, se mire por donde se mire, y algo que ha tardado en llegar más de lo normal.

Todo en fase de prueba

Esto es algo que se debe tener muy presente, ya que por el momento esto no se ha liberado para todo el mudo. Y tiene sentido, porque WhatsApp deberá comprobar que todo funciona bien tanto de cara a los usuarios como en sus propios servidores. Pero, lo que es seguro, que en poco tiempo los límites en la calidad de las imágenes que se envían desaparecerán y, en consecuencia, se podrá dar un uso más amplio a la aplicación… incluyendo opciones más profesionales que personales.