Así puedes restablecer un iPhone si se te ha olvidado la contraseña de Apple ID

En algunas ocasiones se necesita dejar como nuevo el iPhone que se tiene. Ya sea debido a su funcionamiento o, simplemente, a que se tiene la idea de regalarlo, el objetivo es que esté exactamente igual que el día que se sacó de la caja. Esto se puede conseguir mediante el restablecimiento de fábrica, y te contamos los pasos para realizarlo sin que nada te lo impida.

El proceso del que hablamos borra toda la información que se tiene en el iPhone. Y cuando decimos todo, es que se deja completamente vacío al terminal. No habrá rastro alguno de la configuración ni de las fotos que has hecho con el terminal, por poner un ejemplo. Por lo tanto, se evita tener miedo alguno de que alguien pueda acceder a las cuentas que utilizas o conocer los lugares que visitaste en el verano anterior. Una opción muy útil, pero que requiere de estar muy seguro de que se puede hacer, ya que no existe vuelta atrás.

Haz un restablecimiento de tu iPhone sin Apple ID

Es posible que, por algún motivo, no dispongas de esta información, ya sea por olvido o, simplemente, debido a que el familiar que te ha dado el iPhone no te proporcionó el Apple ID. Por suerte, puedes conseguir tu objetivo en apenas unos minutos siempre que tengas a mano un ordenador Mac al que conectar el smartphone. Tienes que realizar los siguientes pasos:

Lo primero es que conectes el iPhone al ordenador mediante el uso del cable USB que se suministra con el móvil. Puedes dar uso a otro, pero la fiabilidad es menor.

Abre ahora la aplicación iTunes en el equipo y, luego, pulsa en el icono que aparece y que es el propio del teléfono que deseas restablecer.

Pexels

Verás un resumen de su información en la ventana de la aplicación y, también, una opción que se denomina Restaurar iPhone Dale uso y, cuando se pida confirmación, contesta de forma afirmativa pulsando en Restaurar.

Llega el momento de tener paciencia, ya que comienza el proceso que será más o menos largo dependiendo del almacenamiento del iPhone y de la potencia del ordenador.

Cuando todo finaliza, aparece un mensaje que lo indica y, listo, ya has terminado y tienes el teléfono como nuevo.

En este momento tienes que comenzar con la configuración del teléfono desde cero, ya que está completamente limpio y sin ajuste alguno realizado. Por lo tanto, podrás utilizar tu cuenta de Apple en el iPhone y del resto de servicios sin problemas y con un funcionamiento óptimo.