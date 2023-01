Cómo mandar con los iPhone de Apple mensajes escritos a mano

Si crees que los mensajes que envías con tu iPhone son un poco aburridos, puedes darle un aspecto diferente, ya que en los teléfonos de Apple existe la forma de escribirlos a mano para que los envíes posteriormente de forma habitual. Te mostramos cómo hacer esto sin que tengas que instalar absolutamente nada en el smartphone.

Lo que tienes que aprovechar es la función denominada Sketch que existe en los iPhone y su sistema operativo iOS para, luego, darle uso en la aplicación Mensajes. Por lo tanto, todo lo que necesitas está incluido en el propio terminal y no tienes que buscar nada de terceros. Y, por cierto, para proceder a la escritura puede dar uso a un stylus e, incluso, a tus propios dedos porque el reconocimiento es de lo más efectivo. Es decir, que no te lo puede poner más sencillo Apple.

Así mandarás un mensaje escrito a mano con tu iPhone

Los pasos que tienes que dar no son complicados, y al no tener que variar configuración alguna en el terminal, no corres riesgo alguno respecto a que el propio iPhone funcione mal o para que la aplicación de mensajería utilizada no vuelva a ofrecer el mismo rendimiento que de costumbre. Esto es lo que tienes que hacer para escribir o dibujar, ya que esto último también es completamente posible:

Abre la aplicación Mensajes en el iPhone de forma habitual. Ahora, accede a la conversación en la que deseas añadir un mensaje escrito a mano. Selecciona el destinatario correspondiente y pulsa en el apartado de escritura como siempre.

Ahora gira la pantalla para tener más espacio accesible (si das uso a un iPad, esto no es necesario en principio). Al lado del botón del micrófono verás un icono que tiene forma de garabato y es el que debes utilizar.

Pexels

Llega el momento en el que tienes que escribir lo que deseas enviar (o a dibujar la contestación correspondiente). Cuando tengas todo acabado, debes utilizar el botón Listo que hay en la zona superior derecha.

Finaliza el envío de manera normal y, hecho esto, has acabado y el receptor verá exactamente lo que has escrito o dibujado.

Como ves, no hay nada que sea especialmente complejo y, por lo tanto, es una buena opción esta que se incluye en los iPhone. Puedes darle uso tantas veces como necesites, y no hay restricción alguna a lo que puedes escribir o dibujar. En consecuencia, es una posibilidad que debes tener muy presente siempre.