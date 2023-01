Revelados los precios que tendrá Samsung Galaxy S23

¡Tenemos novedades sobre Samsung Galaxy S23! Según la última información recogida sobre este dispositivo, han salido a la luz los posibles precios de esta línea de dispositivos. Tanto los precios estándar como los del S23 Plus.

En resumidas cuentas, serán los mismos que los de la familia anterior. De esta forma, el precio estándar en Estados Unidos debería girar en torno a los 799 dólares. Este precio sería para el modelo de 8 GB/128 GB, obviamente. Por otro lado, el precio estimado de 849 dólares sería para el modelo de 8 GB/256 GB.

En cuanto al Samsung Galaxy S23 Plus, este dispositivo se estima que podría salir en torno a 999 dólares para el modelo de 8 GB/128 GB. Eso significa que los 1049 dólares estarían ubicados en el modelo superior. Esta sería la recopilación de precios estimada para ellos:

Galaxy S23 (8/128) = 799 dólares

Galaxy S23 (8/256) = 849 dólares

Galaxy S23 Plus (8/128) = 999 dólares

Galaxy S23 Plus (8/256) = 1.049 dólares

El único precio que subirá será el de Galaxy S23 Ultra

Si tenemos en cuenta los informes más recientes relacionados con el Samsung Galaxy S22 Plus, parece las cosas no han ido cómo se esperaba desde la compañía. Las ventas no han alcanzado los números previstos. Por lo tanto, tiene sentido que hayan mantenido los precios del Samsung Galaxy S23 Plus y no hayan querido arriesgarse con un aumento de precio.

Sin embargo, sí habrá novedades para el Samsung Galaxy S23 Ultra. Este modelo apunta muy alto y quiere convertirse en una de las grandes sorpresas del año. Sin embargo, si quieres lujo y calidad, vas a tener que pagarlo. Por lo tanto, según las filtraciones que estamos compartiendo, el modelo Ultra de la familia S23 tendrá un pequeño aumento de precio.

Las filtraciones sostiene que Samsung Galaxy S23 Ultra costará, de base, unos 1.249 dólares. Si tenemos en cuenta que el S22 Ultra tuvo un precio de salida de 1.199 dólares, el aumento es ligero, pero se deja notar a gran escala. No obstante, podría haber una justificación en este aumento de cincuento dólares con respecto a su predecesor, ya que el almacenamiento de S23 Ultra tendría 256 GB como base. También habrá versiones superiores: