El bitcoin supera la barrera de los 20.000 dólares y los inversores dejan atrás su pesimismo

Este lunes no tiene nada de triste para quienes nunca dejaron de apostar por el bitcoin. La cotización de la principal criptomoneda ha crecido un 28% desde comienzos del año hasta superar el umbral psicológico de 20.000 dólares, un valor que no alcanzaba desde el 7 de noviembre, poco antes del comienzo de la crisis del exchange FTX. El alza del 2,5% de esta jornada no hace más que consolidar la tendencia.

La euforia del sector es tal que es el mejor comienzo de año para el token desde 2020, cuando la cotización trepó un 31% en el primer mes. El ímpetu es tal que los usuarios se permiten bromear sobre el descalabro de la cotización el último mes. “¿Quién está detrás del alza de los precios? "Quizás Caroline Ellison, ella no cree en detener las pérdidas”, bromeaba un usuario en un foro especializado de Telegram, haciendo referencia a una de las ejecutivas más importantes en el criptoimperio de FTX.

El actual valor de la moneda digital se mantiene aún muy lejos de su máximo histórico de noviembre de 2021, cuando la cotización superó los 64.400 dólares. En 2022, especialmente por las múltiples crisis en el segundo semestre, el bitcoin perdió más del 60% de su cotización.

La confianza de los ahorristas también provoca efectos positivos en activos asociados al criptoactivo. Las acciones de la plataforma Coinbase terminaron la semana anterior con un alza del 39%, apoyadas también en los nuevos planes de la compañía para recortar gastos a la vez que intenta reducir los puntos de confrontación con los reguladores. En el caso de Marathon Patent Group, una empresa dedicada a la minería de criptomonedas, el alza fue superior al 75% las últimas cinco jornadas.

Ethereum, la segunda gran moneda del sector cripto, también se apunta a recuperar el nivel de noviembre y ya supera la barrera de los 1500 dólares. Ya se encuentra a pasos de los 1.645 dólares, el valor máximo de comienzos de noviembre.

¿Qué hay detrás de la tendencia al alza?

Las buenas perspectivas para el bitcoin y el resto de los activos empuja a los criptomercados a recuperar una capitalización superior a los 1.000 millones de dólares, según datos de Coinalyze. La firma de análisis destaca que desde el viernes pasado se liquidaron más de 500 millones de dólares en apuestas de corto plazos contra precios más altos.

Los especialistas del sector apuntan a una combinación de factores para explicar el actual optimismo: por un lado, esta alta actividad en el mercado de futuros; por otro lado, una renovada confianza ante los resultados macroeconómicos en Estados Unidos publicados la semana pasada. La moderación en el alza de la inflación en EE UU y la posible desaceleración en la subida de los tipos de interés por parte de la FED animan a la cotización

No todos los factores son tan concretos. “El FOMO probablemente juegue un rol importante en como el mercado evoluciona a partir de ahora”, comenta en una nota Noelle Acheson, una analista del sector. Ella apunta a que el “temor a quedarse fuera” de una recuperación acelerada puede ser la razón detrás de la actividad.

“Aún hay mucha espuma en el mercado”, apunta Matt Maley, economista jefe de la firma de investigación Millet Tabak. Esto provoca, según el experto, que las declaraciones públicas no siempre vayan al mismo ritmo que las acciones.

La recuperación y las perspectivas más optimistas para los criptoactivos también despiertan a los reguladores, que vuelven a alertar sobre los riesgos de esta inversión. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) apunta en un informe de la última semana de los “desajustes de liquidez” y las “asimetrías sustanciales de información” existentes en el ecosistema cripto.

Los analistas del BPi incluso van un paso más allá y destacan que, tras los problemas del último año, “las autoridades deben considerar diferentes líneas de acción para abordar los riesgos”. Entre las opciones propuestas se incluye regular el sector o incluso ir un paso más allá y prohibir toda actividad cripto. Esto sí daría razón para un blue monday en la industria.